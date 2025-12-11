Lucca ha il sì di Allegri, se Lukaku darà garanzie potrebbe partire a gennaio

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato di calciomercato sul YouTube e approfondito la posizione Milan rispetto a Gimenez e Lucca:

«Se parte Gimenez, allora il Milan potrebbe fare spazio a una nuova punta. Ad oggi, però, sia l’entourage del giocatore che il calciatore stesso continuano a dire che vogliono continuare a stare in rossonero. Nella testa di Gimenez è difficile dunque andar via già a gennaio, magari a giugno il discorso potrebbe cambiare. Nelle prossime settimane ne sapremo di più.

Dipende intanto dall’importanza di Gimenez all’interno della rosa e ora lui ha perso posizioni nelle gerarchie di Allegri e poi bisognerà capire anche le eventuali offerte che arriveranno. Sarà la società a decidere come muoversi. Insomma, il discorso è ampio. Il giocatore piace molto in Germania quindi occhio dalla Bundes. Lucca è una possibile idea per gennaio in un’operazione anche slegata da Loftus-Cheek. Ne ho parlato già ieri di scambio prestiti, ma è complessa. Lucca di sicuro è gradito da Allegri e se Lukaku darà determinate garanzie, l’uscita di Lucca a gennaio non è da escludere».

Già ieri aveva parlato di una dinamica di scambio Loftus-Cheek e Lucca.