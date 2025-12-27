Lucca e gli altri: i cinque calciatori che potranno consentire il mercato del Napoli a gennaio
Il Napoli potrà acquistare solo se cede: non può spendere un centesimo in più rispetto a quanto entra. Gli altri sono Marianucci, Mazzocchi, Vergara e Ambrosino
Il Napoli è stato parzialmente bloccato sul mercato dalla nuova Covisoc, l’Authority indipendente. E per fare mercato dovrà prima cedere. Tanti soldi entrano, tanti soldi potranno uscire. Il Napoli sul mercato ha messo cinque calciatori, non di più. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:
Sono cinque i calciatori che il Napoli ha inserito nella lista delle cessioni, anche perché ognuno di loro insegue maggiore continuità e ha voglia di collezionare più minuti dopo aver trascorso la maggioranza delle partite affrontate da fine agosto alla finale di Supercoppa guardando o comunque partecipando poco o marginalmente. L’elenco completo: Lucca, Marianucci, Mazzocchi, Vergara e Ambrosino.
Il presupposto di base è che ognuno di loro ha richieste sul mercato. In Italia e all’estero, nel caso di Lucca: il centravanti acquistato in estate dall’Udinese in prestito con obbligo di riscatto alla prima presenza (9 milioni più 26) è finito nel mirino del West Ham, in Premier, dopo la cessione del tedesco Füllkrug al Milan. Anche la Juve ha chiesto informazioni al suo entourage.
Hanno richieste, dicevamo, anche gli altri: Mazzocchi è sin dall’estate sul taccuino del Sassuolo, mentre Vergara, giovane e interessantissimo talento proveniente dal settore giovanile che Conte ha fatto esordire in tutte le competizioni, piace tra i tanti al Cagliari e al Lecce. È osservato con grande attenzione dal Cagliari anche Marianucci, arrivato in estate dall’Empoli con un investimento da 9 milioni. Su di lui, però, è vigile il Torino.