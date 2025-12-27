Lucca e gli altri: i cinque calciatori che potranno consentire il mercato del Napoli a gennaio

Il Napoli potrà acquistare solo se cede: non può spendere un centesimo in più rispetto a quanto entra. Gli altri sono Maria­nucci, Maz­zoc­chi, Ver­gara e Ambro­sino

Lucca, Maria­nucci, Maz­zoc­chi, Ver­gara e Ambro­sino: i cinque calciatori che il Napoli messo sul sul mercato

Il Napoli è stato parzialmente bloccato sul mercato dalla nuova Covisoc, l’Authority indipendente. E per fare mercato dovrà prima cedere. Tanti soldi entrano, tanti soldi potranno uscire. Il Napoli sul mercato ha messo cinque calciatori, non di più. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Sono cin­que i cal­cia­tori che il Napoli ha inse­rito nella lista delle ces­sioni, anche per­ché ognuno di loro inse­gue mag­giore con­ti­nuità e ha voglia di col­le­zio­nare più minuti dopo aver tra­scorso la mag­gio­ranza delle par­tite affron­tate da fine ago­sto alla finale di Super­coppa guar­dando o comun­que par­te­ci­pando poco o mar­gi­nal­mente. L’elenco com­pleto: Lucca, Maria­nucci, Maz­zoc­chi, Ver­gara e Ambro­sino.

Il pre­sup­po­sto di base è che ognuno di loro ha richie­ste sul mer­cato. In Ita­lia e all’estero, nel caso di Lucca: il cen­tra­vanti acqui­stato in estate dall’Udi­nese in pre­stito con obbligo di riscatto alla prima pre­senza (9 milioni più 26) è finito nel mirino del West Ham, in Pre­mier, dopo la ces­sione del tede­sco Füllkrug al Milan. Anche la Juve ha chie­sto infor­ma­zioni al suo entou­rage.

Hanno richie­ste, dice­vamo, anche gli altri: Maz­zoc­chi è sin dall’estate sul tac­cuino del Sas­suolo, men­tre Ver­gara, gio­vane e inte­res­san­tis­simo talento pro­ve­niente dal set­tore gio­va­nile che Conte ha fatto esor­dire in tutte le com­pe­ti­zioni, piace tra i tanti al Cagliari e al Lecce. È osser­vato con grande atten­zione dal Cagliari anche Maria­nucci, arri­vato in estate dall’Empoli con un inve­sti­mento da 9 milioni. Su di lui, però, è vigile il Torino.