Luca Zidane è il prescelto per diventare il primo portiere dell’Algeria in Coppa d’Africa (L’Equipe)

L’Algeria è alla ricerca di un nuovo primo portiere per la Coppa d’Africa. Il prescelto potrebbe essere Luca Zidane, figlio di Zinedine, che milita attualmente al Granada, in Serie B spagnola.

Luca Zidane in Coppa d’Africa con l’Algeria

L’Equipe scrive:

L’Algeria è alla ricerca di un successore della leggenda locale Rais M’bolhi, vincitore della Coppa d’Africa nel 2019. Luca Zidane, 27enne portiere del Granada, potrebbe essere schierato come titolare in Marocco. Petkovic si affiderà al suo vice, Guido Nanni, per prendere la decisione definitiva. Gli osservatori hanno notato che il suo gioco con i piedi è superiore a quello di Guendouz e questo può far ben sperare. «M’Bolhi fatto alcune scelte strane, stiamo cercando il portiere giusto. Sta a Zidane dimostrare che può portare un vantaggio alla squadra», sottolinea Nordine Kourichi, ex difensore centrale algerino. Più a nord, a Madrid, Zinedine vivrà sicuramente i suoi prossimi giorni con l’emozione di un padre in attesa di un lieto evento.

Fabrizio Romano, su Youtube:

«Ad oggi, ragazzi, se la situazione cambierà vi farò sapere: il calcio è molto fluido. Ma ad oggi Zidane non ha ancora iniziato alcuna conversazione con il Real Madrid per sostituire Xabi. Zidane ha solo un accordo verbale con la federazione francese per il 2026, dopo il Mondiale, per diventare il successore del commissario tecnico. Posso confermarlo.»

«Quindi Zidane sarà pronto a diventare il nuovo allenatore della Francia dopo il Mondiale. Ma, ancora una volta, essere al Bernabéu per Real Madrid – Manchester City non significa necessariamente che Zidane diventerà il nuovo allenatore del Real. Vedremo, eventualmente, quale sarà la reazione se Xabi dovesse essere esonerato. Ma ad oggi penso sia anche una questione di rispetto, dare a Xabi la possibilità di mostrare ancora una volta il suo lavoro con questa squadra.»