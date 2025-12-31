Il Liverpool di Slot ha il peggior trend sui calci piazzati dei propri 33 anni di Premier League

Ne parla l'Athletic. "Non esiste una qualifica per allenatori dei calci piazzati, ma è un assistente molto riconosciuto negli staff dei club. Il City ha assunto proprio l'ex Liverpool, James French"

Il drastico parere dell’Athletic sul Liverpool e l’incapacità di difendere o offendere sui calci piazzati si basa su dati statistici. Il recente addio di Aaron Briggs evidenzia quanto questa fase del gioco possa influenzare il rendimento complessivo della squadra. Nonostante Briggs avesse esperienze consolidate in Germania, Francia e Inghilterra, il reparto ha registrato risultati deludenti quest’anno, con una differenza negativa di gol su palla inattiva tra i peggiori d’Europa. Ora il club si trova di fronte alla necessità di trovare un nuovo specialista, in grado di colmare le lacune difensive e valorizzare le occasioni offensive, seguendo l’esempio di altri club di vertice che hanno affidato grande importanza agli allenatori di calci piazzati. Lo avevamo già scritto qui.

Si legge così sul quotidiano:

“Slot ha una certa responsabilità in quanto capo allenatore, ma non è stato molto propenso a dichiararlo pubblicamente. Ora che Briggs è fuori, spetterà inizialmente ai restanti membri dello staff tecnico – come Sipke Hulshoff e Giovanni van Bronckhorst – cercare di porre fine alle carenze nelle palle inattive. Quel saldo negativo di nove gol è già il peggiore del Liverpool in qualsiasi fase di una stagione nei 33 anni di Premier League, e nessuna squadra nei cinque maggiori campionati nazionali europei ha subito più gol su palla inattiva. […]

Eppure, forse sono le statistiche offensive – una media di 2,4 gol segnati ogni 100 azioni da fermo – ad aver costretto il club a ripensare. […] In precedenza, il Liverpool aveva pubblicato annunci di lavoro su LinkedIn mentre scandagliava il mercato alla ricerca di un candidato idoneo. Diversi analisti di calci piazzati avevano discusso con il club durante l’estate, ma non erano convinti di avere piena autorità per attuare le loro idee.

Ora, forse più che mai, è urgente reclutare un sostituto riconosciuto come il migliore della categoria o quantomeno uno specialista collaudato, almeno per dimostrare che il Liverpool ha compreso la necessità di stare al passo con una tendenza in crescita nel calcio moderno. Sebbene non esista un corso o una qualifica specifica per allenatori di calci piazzati, ci sono professionisti nel mondo del calcio che hanno dedicato molto tempo a fare la differenza in questo ambito e attendono un’opportunità. […]

Tuttavia, non è semplice assumere un sostituto e aspettarsi che si integri immediatamente. La posizione sui calci piazzati è spesso vista come un trampolino di lancio per ruoli più importanti, come dimostrato dai progressi di Keith Andrews al Brentford, promosso capo allenatore quando Thomas Frank ha assunto l’incarico al Tottenham. […]

Nel frattempo, il Manchester City ha ingaggiato l’ex analista dei calci piazzati del Liverpool, James French, e lo ha promosso ad allenatore dei calci piazzati dopo 13 anni ad Anfield. French è descritto come un “ossessionato dai calci piazzati” e la sua mancanza al Liverpool potrebbe ancora farsi sentire, sebbene sia stato sostituito nello staff con Lewis Mahoney, proveniente dal retrocesso Southampton. […]

Date le difficoltà recenti, il prossimo intervento sarà cruciale. Considerando che oggi i gol su palla inattiva sono molti e che gli allenatori di calci piazzati sono spesso più riconosciuti di altri assistenti, l’importanza di questo ruolo non dovrebbe essere sottovalutata”.