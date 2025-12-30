Al Liverpool avevano preso un allenatore dei calci piazzati. Dopo 12 gol subiti l’hanno licenziato

Nessuna squadra in Europa ha fato peggio da quando è arrivato lo "specialista" Aaron Briggs

L’avevano preso apposta per migliorare il rendimento sui calci piazzati, in attacco e in difesa. In Premier è diventata una piccola mania questa specializzazione, con statistiche a supporto. Ebbene Aaron Briggs ha fatto così schifo che l’hanno licenziato. Detta all’inglese, ovvero come scrive il Times: “Ha pagato il prezzo delle persistenti fragilità dei campioni e ha lasciato il club”.

Lo hanno cacciato al 12° gol subito su calcio piazzato in questa stagione (sette solo su calcio d’angolo). Briggs era stato nominato allenatore specializzato nei calci piazzati a settembre. Ora i calci piazzati tornano tra le responsabilità di Slot e del resto dello staff tecnico, tra cui Sipke Hulshoff e Giovanni van Bronckhorst.

Slot si era ripetutamente lamentato della differenza di rendimento del Liverpool sui calci piazzati in questa stagione, che attualmente è di -9, rispetto alle rivali. L’Arsenal capolista vanta una differenza di rendimento di +8. Ma nessuna squadra nei cinque maggiori campionati europei ha subito più di 12 gol sui calci piazzati, segnandone solo tre. Un record.

In questa stagione, ricorda il Times, la dipendenza dai calci piazzati in Premier League è aumentata dell’8%, con il 28,6% dei gol realizzati su calci piazzati diversi dai rigori (144 su 503).