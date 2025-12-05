L’Inter Miami è Messi-centrico, è arrivato in finale di Mls affidandosi alle sue conoscenze (Guardian)

L’Inter Miami giocherà la finale di Mls domani e sarà la prima finale di Leo Messi giocata col club; una squadra che si è costruita negli ultimi anni proprio attorno al campione del mondo argentino.

L’Inter Miami di Messi in finale di Mls: la costruzione del club

Il Guardian scrive:

Nell’estate del 2023, l’intera comunità era entusiasta. Anche l’allenatore dei Miami Dolphins Mike McDaniel: «Ho 40 anni, e questa è una delle cose più monumentali che sia accaduta allo sport americano da quando sono vivo. Messi è un cambiamento del settore». È stata davvero l’estate di Messi. L’argentino, ora campione del Mondo, ha guidato un’Inter Miami in difficoltà al loro primo trofeo in assoluto, la Leagues Cup nell’agosto di quell’anno. Insieme alla moglie Antonela Roccuzzo e ai suoi tre figli, Messi ha costruito un vero senso di comunità. Molti dei suoi compagni di squadra sono anche suoi buoni amici. I suoi figli sono contenti nell’Academy e il suo impero continua a crescere insieme a grossi contratti con Apple e Adidas. Sta realizzando spot pubblicitari e sta facendo crescere il suo marchio e la sua reputazione negli Stati Uniti, particolarmente importante quando la Coppa del Mondo maschile arriverà in America la prossima estate.

Ma Messi e l’Inter Miami vogliono di più. Questo è il motivo per cui in questa stagione ci sono stati cambiamenti significativi dentro e fuori dal campo. C’è stata la consapevolezza che bisognava avere una squadra profonda con due mentalità: una per la stagione regolare e una per i playoff. Fino a questa stagione, il club non era completamente pronto per lottare per la Mls. Dopo la partenza del direttore sportivo Chris Henderson nel 2024, il ruolo è diventato una patata bollente fino a quando Guillermo Hoyos è stato nominato ds. Hoyos è considerato il “padrino del calcio” di Messi a causa di una storia che risale alla Masia di Barcellona. È un uomo di cui Messi si fida pienamente. Il prossimo passo è stato trovare un allenatore che non solo capisse Messi dentro e fuori dal campo, ma potesse anche creare una squadra che permettesse all’Inter Miami di raggiungere il loro pieno potenziale. Javier Mascherano è stata la scelta, avendo conosciuto Messi personalmente e professionalmente.

Il Guardian conclude:

È facile dire che questo club è solo uno strumento di marketing con Messi al timone. Ma ha anche un’Academy in evoluzione. Nel frattempo, la prima squadra non è mai andata meglio di così, ma soprattutto sono migliorati notevolmente in difesa in quanto hanno subito solo quattro gol in cinque partite di play-off. La rosa è un mix perfetto di esperienza e gioventù. Domani affronteranno Thomas Müller e il suo Vancouver Whitecaps.