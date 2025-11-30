Messi a un passo dalla Mls Cup, ha preso Miami nella spazzatura lo ha fatto diventare brand globale

Miami batte New York 5-1 e Messi mantiene le promesse conquistando la Eastern Conference, e preparandosi a disputare la prima finale di Mls Cup della sua storia. A un anno dalla deludente eliminazione al primo turno dei playoff, il club è ora a una sola vittoria – in casa – dal sollevare un trofeo che è sempre sfuggito. Miami affronterà i Vancouver Whitecaps il 6 dicembre, alle 14:30, sempre al Chase Stadium. «Questo è per voi, per tutti i tifosi: ci resta una partita», ha detto il proprietario Jorge Mas mentre la squadra festeggiava sul palco a centrocampo, tra fuochi d’artificio rosa e coriandoli, sotto gli occhi attenti di Carlos Alcaraz e di 19 giocatrici della nazionale femminile statunitense. Il racconto del Miami Herald

La vittoria della Eastern Conference di Messi e Miami

Javier Mascherano ha confermato l’undici titolare che aveva già superato Nashville e Cincinnati, una scelta che si è rivelata vincente in una serata ventosa a Fort Lauderdale. Il protagonista assoluto è stato Tadeo Allende, autore di una tripletta: due gol nei primi 23 minuti e uno nel finale. A referto, per Miami, anche Telasco Segovia e Mateo Silvetti, mentre Messi ha messo la firma sul 405° assist della sua carriera, stabilendo il nuovo record assoluto nella storia del calcio. «Giocare con Leo rende tutto più facile», ha commentato Silvetti.

Il primo tempo si era chiuso sul 2-1 dopo il colpo di testa di Justin Haak, ma nella ripresa il New York City FC si è disunito, concedendo tre reti in transizione. Mascherano ha sottolineato come il gruppo sia maturato nel corso della stagione: 58 partite, qualche inevitabile flessione, ma oggi una squadra nel suo miglior momento. «Siamo a un passo dalla partita che sognavamo, l’ultima dell’anno, in casa nostra», ha detto. «Sarà anche l’ultima partita di MLS in questo stadio. Speriamo che i tifosi ci sostengano come oggi, perché con loro siamo più forti».

Messi ha preso Miami ultima in classifica, ora è un brand globale

L’analisi del Guardian

Questa vittoria avvicina l’Inter Miami a un altro trofeo, dopo la Leagues Cup conquistata nel 2023 e il Supporters’ Shield vinto la scorsa stagione come miglior squadra della regular season MLS. Messi, campione del mondo con l’Argentina e ora otto volte vincitore del Pallone d’Oro, è arrivato a Miami a metà del 2023, quando il club era ultimo in classifica e reduce da una striscia di undici partite senza vittorie.

Da allora, tutto è cambiato. Il marchio Inter Miami è diventato globale, la maglia numero 10 rosa di Messi è venduta ovunque, e un nuovo stadio — vicino all’aeroporto internazionale di Miami — è già in costruzione per la prossima stagione. Messi ha firmato fino al 2028, è il grande favorito per vincere il suo secondo MVP consecutivo in MLS e la squadra è ormai a un passo dal titolo.

Le star continuano ad accorrere per vederlo giocare: sabato sera sugli spalti c’era anche Carlos Alcaraz, insieme a diverse giocatrici della nazionale femminile degli Stati Uniti.