L’ex ct del Camerun attacca Eto’o: «Ha escluso dalle convocazioni calciatori non si piegano a lui»

Il Camerun ha esonerato il c.t. Marc Brys a meno di un mese dall’inizio della Coppa d’Africa. L’esonero è stato annunciato nel giorno della lista dei convocati del Camerun per il torneo, con Andre Onana tra le assenze di spicco. Brys era stato nominato c.t. nell’aprile 2024, una decisione che Samuel Eto’o, presidente della Federazione calcistica camerunese (Fecafoot), aveva provato a ribaltare. Subito dopo però tra i due erano nate incomprensioni. L’ex attaccante (tra le altre) di Barcellona e Inter il 28 maggio del 2024 si era infatti scagliato furiosamente contro Marc Brys, c.t. della Nazionale.

«Sono il presidente, signore», le prime parole dell’ex attaccante che poi aveva proseguito: «Sei l’allenatore perché ti ho nominato io, non sei l’allenatore perché ti ha nominato qualcun altro. Non si fa politica in Camerun, c’è solo un uomo che la fa e quello è il presidente Biya. Sono il presidente della Federazione e devo assumermi la responsabilità di quello che fate. Non farei nel tuo Paese quello che stai facendo tu. Non mi parli così. Siediti, lavoriamo. Basta con questa m…a. In quale paese pensa di trovarsi, signore? Ero un giocatore davvero, davvero eccezionale».

Marc Brys, appena licenziato ha attaccato duramente il presidente della Federazione camerunese Samuel Eto’o, criticando le scelte sui convocati per il torneo che si disputerà in Marocco (21 dicembre-18 gennaio).

Il tecnico belga, 63 anni, ha denunciato ad Afrik Foot l’esclusione di elementi chiave come il portiere André Onana e gli attaccanti Vincent Aboubakar ed Eric Maxim Choupo-Moting. «Eto’o ha scartato giocatori importanti, leader, perché evidentemente la lista l’ha fatta lui», ha spiegato Brys. «Come si può affrontare un torneo di questo livello senza un portiere di livello mondiale o senza Aboubakar? Sono giocatori con carattere, che non si piegano al presidente».

Il tecnico non ha risparmiato parole dure nei confronti dell’ex attaccante del Barcellona: «È incredibile, ma non mi sorprende perché è un narcisista, che pensa di essere il più bello». Brys ha poi chiarito di essere ancora sotto contratto con la Fecafoot fino al 30 settembre 2026 e di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dal ministero dello Sport, che lo aveva nominato nell’aprile 2024, confermando così un contenzioso aperto con Eto’o sin dall’inizio.