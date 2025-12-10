Ora arriva dicembre: Udine campo scomodo, e poi la Supercoppa che non aspetta nessuno. È dura rimanere in testa con una rosa così corta, restare al vertice è già un’impresa quotidiana.

Le prospettive del Napoli sono cambiate: non si può inseguire tutto, bisogna scegliere cosa vale davvero la pena

Un pareggio sarebbe stato oro ma il Napoli perde in Portogallo. Se guardi il risultato sembra tutto lineare: due gol subiti, poco ritmo, poco ossigeno. Ma non è così semplice. Con questa rosa ridotta al minimo sindacale, con giocatori spremuti da settimane, pensare all’ennesima impresa era più speranza che logica.

I due gol sono evitabili, quasi banali. Una distrazione dietro, un’esitazione del portiere: errori che si pagano subito e pesano doppiamente quando non hai cambio di passo o energie per rimettere in piedi la partita. Sono dettagli, sì, ma di quelli che cambiano la serata.

Poi c’è la consueta liturgia mourinhiana: perdere tempo. Sempre e comunque. Anche quando non serve, anche quando il Napoli è già costretto a un ritmo basso per necessità. Le squadre di Mourinho sono così: più cronometro che pallone. Fanno innervosire più del risultato, perché la partita si spegne a colpi di interruzioni.

Nel finale si vede Vergara. Pochi minuti, pochi palloni, ma puliti, sicuri. Uno dei pochi segnali positivi: entra senza tremare, senza guardarsi intorno, con naturalezza. Non cambia la storia del match, ma dice che quando il livello si alza, lui non scappa.

Resta però il contesto generale: il Napoli è primo in Serie A e i playoff di Champions restano aperti. La sconfitta brucia, ma non sposta l’asse di questa stagione, che finora è stata più sostanza che estetica, più fatica che fortuna.

E ora arriva dicembre: Udine, campo scomodo per definizione, e poi la Supercoppa, che non aspetta nessuno. Sarà un mese duro, da stringere i denti e restare compatti. Ed è proprio questo il momento per stare attorno alla squadra, perché con una rosa così corta, restare al vertice è già un’impresa quotidiana.

Le prospettive del Napoli sono cambiate: non si tratta più di inseguire tutto, ma di scegliere cosa vale davvero la pena portarsi dietro. Guardare avanti, sapendo che qualche punto per strada lo lascerai – e che va bene così, se serve a mantenere il passo dove conta. Qui sta la maturità. E la strada resta aperta.