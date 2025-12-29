Lazio-Napoli, Lotito minaccia guerra a Rocchi prima della designazione (Repubblica)

Il Napoli va in vacanza per capodanno con vista sulla Lazio. La prima partita del nuovo anno infatti sarà contro il club di Lotito. La situazione però è tutt’altro che rilassata, in quanto il club bianco-celeste è sul piede di guerra dopo il pareggio al 95esimo contro l’Udinese.

La Lazio è rimasta in silenzio stampa nel post partita, ma il presidente Claudio Lotito per tutta risposta ha scritto una lettera al designatore Rocchi.

“La Lazio è furiosa per quella che considera l’ennesima decisione sfavorevole degli arbitri in questo campionato e ha messo nel mirino, senza nominarlo, il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi”. Scrive oggi Repubblica, spiegando che ci potrebbero essere ripercussioni proprio sulla scelta dell’arbitro per la partita contro il Napoli.

Ma non solo: il club avverte che “in assenza di un riscontro tempestivo, si riserva di intraprendere ogni iniziativa a tutela dei propri diritti e dei danni economici subiti”

Arbitro Lazio-Napoli

Repubblica: “La reazione energica della Lazio ha ormai aperto il fronte e reso tesissimi i rapporti a livello politico. A questo punto, diventa cruciale la designazione di Lazio-Napoli, in programma il 4 gennaio: chiunque venga scelto, avrà sulle spalle il peso di una minaccia di azione risarcitoria in un momento in cui l’Aia stessa è squassata da lotte interne“.