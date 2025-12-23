Conte ha trasformato la grana infortuni in opportunità di crescita, così si comportano i grandi allenatori

La Gazzetta dello Sport elogia Antonio Conte dopo la larghissima vittoria (non nel punteggio) sul Bologna nella finale di Supercoppa Italian.

Nella scorsa stagione, Scott McTominay. Nell’attuale, David Neres. Lo scozzese è stato l’uomo-copertina del Napoli dello scudetto 2025, i suoi gol – non previsti nella misura extralarge di 12 reti in 34 partite – hanno scavato la differenza, sono stati il “di più”. Neres, con la doppietta di ieri al Bologna, ha regalato al Napoli il primo titolo dell’annata 2025-26, la Supercoppa italiana, ma il brasiliano non è deflagrato all’improvviso. Aveva già segnato nella semifinale contro il Milan e, prima ancora, in campionato, tre reti importanti contro Atalanta (doppietta) e Roma.

Un anno fa il Napoli veleggiava sull’asse McTominay-Lukaku, oggi fa leva sul duo Neres-Hojlund. Infortuni seri hanno fermato Lukaku, prossimo al rientro, e De Bruyne, così Conte ha chiesto e ottenuto l’acquisto di Hojlund, ha scongelato Neres e si è inventato un nuovo sistema di gioco, con un tridente variabile, a volte largheggiante, a volte più compatto. Conte ha trasformato la grana degli infortuni in un’opportunità di crescita e queste sono le cose che rendono grande un allenatore, la capacità di trovare soluzioni a problemi complessi. Di Conte non piace la tendenza al lamento, ma è probabile che questa sia la sua maniera di sfogare le tensioni, di buttarle fuori.