La Roma è semplicemente una squadra mediocre, è cominciata l’inesorabile caduta

Sconfitta a Cagliari per 1-0 con gol dell'ex Napoli Gaetano, secondo ko di fila. Baldanzi e Celik non possono giocare in Serie A. Gasperini sta facendo i miracoli

Cagliari-Roma termina con il risultato di 1 a 0 in favore dei sardi. Per i capitolini si tratta della seconda sconfitta di fila dopo quella contro il Napoli. Giallorossi in 10 dal 52esimo per l’espulsione di Celik. A segno l’ex Napoli Gianluca Gaetano. Alla fine, tutti i nodi vengono al pettine. Nodi che portano la firma dei Friedkin e di Massara, incapaci di allestire una squadra all’altezza delle ambizioni di Gasperini e di una città come Roma. La colpa più eclatante? Ovviamente l’assenza di un centravanti di peso, in grado di svoltare partite ostiche come quella dell’Unipol Domus. Ferguson è impalpabile e, ancora una volta, Gasp ha dovuto schierare Baldanzi falso nove. I risultati? Sotto gli occhi di tutti.

Cagliari-Roma: il report del match

La Roma cerca di gestire il possesso palla con continuità, ma spesso è il Cagliari a risultare più pericoloso, grazie soprattutto a rapidi contropiedi orchestrati da giocatori come Borrelli, Folorunsho e Sebastiano Esposito. I giallorossi tentano di creare azioni offensive fino all’intervallo, ma, complice anche un attacco poco collaudato, faticano a costruire opportunità realmente pericolose. Il Cagliari, invece, viene contenuto più volte dai difensori Ndicka e dal portiere Svilar. All’intervallo dell’Unipol Domus il punteggio resta inchiodato sullo 0-0.

Nel secondo tempo, i giallorossi rimangono in 10 uomini per espulsione di Celik al 52esimo. In un primo momento era stato decretato un calcio di rigore per i padroni di casa a seguito di un contatto tra il turco e Folorunsho. Dopo l’intervento del Var, però, è emerso che il fallo era iniziato al di fuori dell’area: di conseguenza, viene assegnata solo una punizione. Per Celik, invece, scatta il cartellino rosso diretto.

Il goal di Gaetano arriva all’82. L’ex fantasista del Napoli porta in vantaggio i sardi segnando sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il cross dalla bandierina arriva al secondo palo, dove Gaetano controlla di petto e, con un rapido tiro di controbalzo e un paio di leggere deviazioni, realizza il gol che sblocca la partita.