Spalletti a Napoli con l’ansia: se perde, è fuori dalla lotta scudetto già a dicembre (Libero)

Questa sera si affronteranno Napoli e Juventus. Per il tecnico bianconero Luciano Spalletti è una sfida da dentro o fuori per quel che riguarda la lotta scudetto. Nonostante gli azzurri siano decimati dagli infortuni, sembra essere la Vecchia Signora più in emergenza.

La Juventus di Spalletti in bilico nella lotta scudetto

Claudio Savelli su Libero scrive in un pezzo titolato “In Napoli-Juventus è Spalletti che rischia di più”:

Napoli-Juventus non è mai una partita come le altre. È una rivalità storica, mai sopita e sempre pronta ad arricchirsi di nuovi capitoli. La sfida di stasera al Maradona è particolarmente significativa perché arriva in un momento delicato per entrambe le squadre. Conte ha gli uomini contati e ha perso praticamente tutto il centrocampo, fatta eccezione di McTominay; Spalletti pure è in perenne emergenza e rispetto al collega ha l’ansia di dover fare risultato. La Juventus è infatti a -5 dalla vetta e a -4 dal quarto posto: se dovesse perdere al Maradona, potrebbe dimenticarsi la lotta per il titolo già a dicembre.

Scrive Xavier Jacobelli su Tuttosport:

Le strade di Spalletti e del Napoli tornano a incontrarsi proprio oggi; esattamente due anni fa, il 7 dicembre, il consiglio comunale di Napoli attribuisce la cittadinanza onoraria all’allenatore che ha firmato il terzo scudetto partenopeo. Nella circostanza, Spalletti dichiara: «Mi sento ufficialmente uno scugnizzo». Un groviglio di emozioni e di passioni nel quale si tuffano stasera i cinquantamila del Maradona. A Torino, c’è chi afferma che la decisione di andare e tornare in giornata sia legata anche all’emotività.