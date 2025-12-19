La Refcam di Napoli-Milan, l’arbitro Zufferli a Di Lorenzo: «Sai che mestiere faccio?»
Il capitano del Napoli ha reclamato almeno un giallo per il fallo di Rabiot su Politano. Sulla manata di Maignan a Politano, Zufferli chiarisce: «Tutto buono».
L’account YouTube della Serie A ha reso disponibile la Refcam della semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan, vinta dagli azzurri 2-0. Di seguito, abbiamo riportato alcuni degli episodi più interessanti.
La Refcam di Napoli-Milan
Il Milan nel primo tempo ha ricevuto un calcio di punizione per un fallo di David Neres su Pavlovic. Di Lorenzo si è avvicinato all’arbitro Zufferli per chiedere che la punizione fosse battuta più lontana.
Il direttore di gara gli risponde: «Cosa faccio di mestiere io? Faccio case. Vuoi che non metta il segno al punto giusto?».
Poco dopo, il duro fallo di Rabiot su Politano:
«Neanche giallo?», urla Di Lorenzo.
«E’ la terza volta», ribatte all’arbitro McTominay. Zufferli gli chiede di allontanarsi: «Vai, vai»; lo scozzese, arrabbiato, gli ripete più volte: «No, no vai, no!».
Nella seconda metà di gara, c’è uno scontro che vede protagonista ancora Politano, stavolta con Mike Maignan, che gli dà una manata per liberarsi e poter rinviare il pallone con le mani.
Quando l’esterno del Napoli cade a terra, Zufferli fischia e urla a Neres che chiedeva il fallo a favore: «No, è tutto buono».
«Alzati!», si rivolge il portiere del Milan a Politano.
Dopo che l’azzurro si rialza e continua a discutere con Maignan, l’arbitro si avvicina e chiede loro di darsi la mano in segno di rispetto.
«E’ fallo per te», dice Zufferli a Maignan, prima che il gioco riparta.