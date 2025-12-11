La Lezione di Mourinho, lo Special One ha fatto diventare Conte uno qualunque (A Bola)

Una partita a scacchi: Mourinho aveva una risposta per ogni mossa di Conte e alla fine il Napoli si è dovuto arrendere alla tattica

Una lezione di calcio. A Bola, il quotidiano sportivo portoghese racconta così la sfida tra Mourinho e Conte e ciò che il Benfica ha inflitto al Napoli. Già dal titolo esplicativo. “Come lo “Special One”, ha fatto sembrare il campione d’Italia una persona qualunque”. E poi la chiosa dell’articolo firmato da José Manuel Delgado. “Un trionfo netto per il Benfica, la migliore squadra della stagione, che deve aver imparato la lezione. Quando si mettono tutte le uova nello stesso paniere, si è sempre più vicini alla vittoria”.

La lezione tattica di Mourinho a Conte

Quante occasioni da gol ha avuto il Napoli? Forse la metà; il Benfica, invece, ne ha segnate due e avrebbe potuto segnarne altre quattro. In momenti tattici molto diversi della partita. La squadra di Mourinho ha iniziato con un 4-4-1-1 e il Napoli con un 3-4-3. I portoghesi hanno chiuso con un 5-4-1 e il Napoli con un 4-4-2. In entrambi i moduli, attacco o contropiede, il Benfica è sempre stato migliore. La schiacciante vittoria del Benfica sul Napoli dovrebbe servire a consolidare i loro processi. Ad adottare una filosofia di gioco che finora è mancata.

Mourinho ha schierato un Benfica tatticamente disciplinato

Ciò che ha fatto la differenza nella prestazione del Benfica rispetto alle altre squadre non è qualcosa che si può comprare. La squadra di Luz, prima di tutto, è stata tatticamente disciplinata. Non ha corso rischi inutili nella costruzione degli attacchi. Ha giocato ogni palla come se l’esito della partita dipendesse da quella giocata. Ripeto, questo non è qualcosa che si può comprare in nessun mercato; deve venire dall’interno dei giocatori, e prima di allora, funziona solo se l’allenatore riesce a entrare nella loro testa, facendoli credere a ciò che dice loro.

Conte imbrigliato da Mourinho

Ma veniamo alla partita e alle due sorprese che Mourinho aveva in serbo per Conte. La prima è stata la sostituzione di António Silva con Tomás Araújo , più affidabile nell’uno contro uno con il gigante Hojlund. Più preciso nei passaggi in profondità rispetto al compagno. La seconda è stata l’ingresso di Ivanovic al posto di Pavlidis , legato esclusivamente alla strategia ideata da Mourinho per questa partita. Il croato, più mobile, veloce e alla ricerca di inserzioni in diagonale, è stato un tormento per il Napoli e, per di più, ha aperto varchi tra le linee sfruttati egregiamente da Leandro Barreiro e Richard Ríos .

António Conte ha faticato con il modulo 3-4-3, che in fase difensiva si trasformava in un 5-4-1, contro un Benfica che giocava con un 4-4-1-1 e, quando doveva difendere, spingeva in avanti Leandro Barreiro , passando al 4-4-2, con frequenti momenti di pressing alto. Poi, nel tentativo di recuperare dallo svantaggio, ha optato per un 4-4-2 con una coppia di giganti in attacco – Hojlund e Lucca – a cui José Mourinho ha risposto in tipico stile italiano, inserendo António Silva e adottando definitivamente il modulo 5-4-1, abbandonando quello più scomodo del Benfica con Aursnes terzino e Dedic centrale destro.

Nella ripresa, Conte ha iniziato abbandonando i tre difensori centrali, rinforzando il centrocampo, con David Neres (sempre virtuoso) a supporto di Hojlund . Ma i punti deboli del Napoli si sono manifestati solo quando McTominay ed Elmas sono stati in inferiorità numerica , e hanno iniziato a spuntare dalla difesa, dove i movimenti del Benfica hanno causato grattacapi a Rrahmani e Buongiorno . E sono state le incursioni persistenti di Ivanovic sulla destra (49′) a sfondare i difensori centrali, la palla è arrivata a Ríos , che l’ha passata a Leandro Barreiro, che ha segnato un gol di squisita abilità tecnica.

In vantaggio per 2-0 a 40 minuti dalla fine, la parola d’ordine di Mourinho era “nessun rischio”. Così, oltre al poco pratico 5-4-1, con Aursnes retrocesso a terzino destro, i difensori del Benfica hanno adottato uno stile di gioco più diretto, limitandosi ad assistere Barrenechea e Ríos a centrocampo. Quando Antonio Conte ha mandato in campo Lucca , Mou ha risposto inserendo António Silva come difensore centrale sinistro, posizionando Aursnes davanti a Dedic e Barreiro sulla sinistra, davanti a Dahl , dopo la sostituzione di Sudakov , mentre Pavlidis ha usato il suo talento per giocare spalle alla porta. Mentre il Napoli ha costretto Trubin a una facile parata su un tiro di Neres al 71° minuto, il Benfica , al 79° e all’84° minuto, ha avuto di nuovo due buone occasioni, con Milinkovic-Savic che ha avuto la meglio su Pavlidis .