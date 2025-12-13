La Lazio di Sarri trova una vittoria epica: rimasta in 9 uomini, vince a Parma con un gol di Noslin all’82’

Dopo l’espulsione di Zaccagni nel primo tempo, a finire anzitempo negli spogliatoi è Toma Basic. All’82’, un errore della difesa del Parma spalanca la strada a Noslin che deposita il pallone in rete per il gol dell’1-0

Parma-Lazio: cronaca di un match folle

L’episodio chiave arriva al 42’ del primo tempo. In un duello lungo la fascia, Zaccagni entra in scivolata con la gamba alta e colpisce il centrocampista del Parma Estevez poco sotto il ginocchio. L’arbitro Matteo Marchetti, della sezione di Ostia Lido, non ha dubbi ed estrae subito il cartellino rosso diretto. Dal Var, dove operano Aureliano e Volpi, non arriva alcuna segnalazione per una revisione della decisione.

Una scelta che però non trova d’accordo la Lazio. In campo scattano le proteste dei giocatori biancocelesti e di Maurizio Sarri. Le immagini trasmesse da Dazn mostrano come il contatto avvenga sì con il piede alto, ma in modo leggero e con il tallone, senza un impatto pieno.

Dopo l’espulsione di Zaccagni nel primo tempo, nella ripresa arriva un nuovo cartellino rosso: a finire anzitempo negli spogliatoi è Toma Basic, punito per un fallo di reazione ai danni di Estevez. La Lazio resta così in 9 contro 11, apparentemente in totale emergenza.

E invece, all’82’, succede l’imprevedibile. Un errore della difesa del Parma spalanca la strada a Noslin, che ne approfitta, salta il portiere Corvi e deposita il pallone in rete per il gol dell’1-0, gelando il Tardini.