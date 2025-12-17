Tuttosport riporta le rivelazioni dell'ex calciatore a Toscana Tv. Ci sarebbe stata una lite. Per il Sassuolo è una non notizia. Fu la partita della lite tra Mandragora e Kean per il rigore

“A Sassuolo la Fiorentina ha spaccato lo spogliatoio, il Sassuolo ha chiesto i danni”, Orlando accusa, i club tacciono

Spoiler: questo articolo sarà pieno di verbi al condizionale, perché se da una parte ci sono dichiarazioni molto chiare, ì dall’altra le due società tengono la bocca cucita. La Fiorentina infatti nega, il Sassuolo non commenta quella che, secondo la società neroverde, sarebbe una “non notizia”. Fatto sta che le parole di Massimo Orlando, ex calciatore della Viola, pronunciate a Toscana Tv nel pre partita della gara tra Fiorentina e Verona, sono circostanziate e riguardano la gara che il 6 dicembre ha visto di fronte, al Mapei Stadium, il Sassuolo e la squadra di Vanoli, una gara che gli emiliani hanno vinto 3-1 in rimonta: «Ci sono state mani addosso, bottiglie, sedie che volavano. Mi dicono che il Sassuolo abbia chiesto i danni perché hanno spaccato lo spogliatoio. Me lo hanno detto persone che sono sempre ben informate» ha affermato l’attuale commentatore televisivo. Mani addosso, spogliatoi spaccati… un clima teso quello raccontato da Orlando e, appunto, la paventata richiesta di danni da parte della società neroverde.

La partita contro il Sassuolo, del resto, era iniziata con il litigio in campo per il calcio di rigore tra Mandragora e Kean con lo stesso mister Vanoli a chiarire a fine gara: «Il rigorista era Gudmundsson ma non l’ha voluto calciare, il secondo era Mandragora, e Kean da attaccante che in questo periodo non fa gol voleva calciarlo».