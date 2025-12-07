Caso rigore Fiorentina, Gudmundsson risponde alle accuse: “Non mi sono mai rifiutato di calciarne uno e mai lo farò”

Non si placa la bufera in casa Fiorentina dopo l’ennesima sconfitta stagionale, l’ultima pesantissima per 3 a 1 contro il Sassuolo che ha certificato l’ultimo posto in classifica. Ma a tenere banco è anche e soprattutto il “caso rigore”. In campo la discussione ha coinvolto Kean e Mandragora, ma fuori dal rettangolo verde nel mirino dei tifosi è finito anche Albert Gudmundsson. All’islandese è stato imputato di essersi tirato indietro per “paura” di calciare il penalty. In conferenza stampa, Vanoli ha chiarito che il numero 10 è il primo rigorista designato, alimentando così ulteriormente le domande su quanto accaduto.

A far esplodere definitivamente il caso sono state anche le parole di Giaccherini che, in studio a Dazn, aveva lasciato intendere una possibile esitazione da parte di Gudmundsson. Proprio sotto un post in cui venivano riportate quelle dichiarazioni, il calciatore islandese ha deciso di rispondere pubblicamente su Instagram.

Le parole di Giaccherini..

«Gudmundsson non se l’è sentita di calciare il rigore, questo deve preoccupare la Fiorentina. Sei pagato per prenderti le responsabilità»

…e la risposta di Gudmundsson

“Non mi sono mai rifiutato di calciare un rigore e mai lo farò. Ho sempre tirato i rigori per il club senza problemi. Ieri un altro giocatore ha preso la palla per calciare e io non sono quel tipo di persona che litiga con un compagno di squadra davanti a tutto lo stadio pieno”.

Insomma, un clima a dir poco infuocato a Firenze, con la Viola che potrebbe rischiare addirittura un clamoroso tracollo. Il 14 dicembre alle 15:00 andrà in scena Fiorentina-Verona, un vero e proprio match salvezza. Se la viola dovesse perdere, si ritroverebbe ultima a – 6 dagli stessi scaligeri.