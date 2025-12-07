La Fiorentina condanna le minacce social alle famiglie dei calciatori: “Comportamenti di questo tipo non possono avere alcun posto nel calcio”

La Fiorentina prende posizione dopo le gravi minacce ricevute dai propri calciatori e dalle loro famiglie a seguito della sconfitta per 3 a 1 contro il Sassuolo. Il comunicato ufficiale.

Il comunicato della Fiorentina

“Acf Fiorentina esprime piena solidarietà e piena vicinanza ai calciatori e alle loro famiglie, a seguito delle inaccettabili e vergognose minacce ricevute nelle ore successive alla sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Comportamenti di questo tipo non possono avere alcun posto nel calcio, né in nessun ambito della nostra società. Il Club si è messo subito in contatto coi propri tesserati e con le autorità competenti per garantire che vengano adottate tutte le misure necessarie a tutela della sicurezza e della serenità dei giocatori, dei membri dello Staff, dei loro cari e delle famiglie coinvolte.”

“Acf Fiorentina, nel ringraziare i tanti sostenitori che hanno già manifestato affetto e sostegno in merito a questi fatti incresciosi, ribadisce che non ci sarà mai spazio per intimidazioni, odio o violenza.”

“Il nostro impegno nella protezione dei nostri giocatori e delle loro famiglie rimane assoluto.”

Fiorentina, sempre peggio: le mogli dei calciatori minacciate dai tifosi sui social (CorSera)

Come riportato dal Corriere della Sera:

La Fiorentina sprofonda anche a Reggio Emilia e adesso guarda in faccia la serie B. Dopo Bergamo, Dzeko aveva chiesto aiuto al pubblico viola per uscire dalle sabbie mobili della classifica, ma gli oltre 3mila che hanno seguito la squadra, hanno assistito soltanto ad un’altra, sconcertante prova viola: le sconfitte in campionato adesso sono 8, con 24 gol presi (peggior difesa del campionato) e zero vittorie all’attivo.