Fiorentina, sempre peggio: le mogli dei calciatori minacciate dai tifosi sui social (CorSera)

La Fiorentina ha perso ieri 3-1 contro il Sassuolo, e con la vittoria dell’Hellas Verona sull’Atalanta, ad oggi i viola sono ultimi in classifica in Serie A. Inoltre, dopo l’ennesima sconfitta, alcune mogli dei calciatori hanno ricevuto minacce sui social riguardanti anche i loro figli.

Le mogli dei calciatori della Fiorentina bersagliate sui social

Come riportato dal Corriere della Sera:

La Fiorentina sprofonda anche a Reggio Emilia e adesso guarda in faccia la serie B. Dopo Bergamo, Dzeko aveva chiesto aiuto al pubblico viola per uscire dalle sabbie mobili della classifica, ma gli oltre 3mila che hanno seguito la squadra, hanno assistito soltanto ad un’altra, sconcertante prova viola: le sconfitte in campionato adesso sono 8, con 24 gol presi (peggior difesa del campionato) e zero vittorie all’attivo.

«L’allenatore è confermato ma ora dovremo prendere decisioni drastiche», annuncia il ds Goretti, mentre la squadra resta nello spogliatoio per oltre due ore. In serata Amanda Ferreira, la moglie di Dodò, ha pubblicato le offese ricevute da un hater sui social («Speriamo vi muoiano i figli di cancro»), mentre altre compagne di calciatori hanno ricevuto minacce e avrebbero già sporto denuncia.

Finisce 3-1 la gara tra Sassuolo e Fiorentina. Gli uomini di Vanoli sono sempre più fanalino di coda della nostra Serie A. Zero vittorie, sei pareggi e 8 sconfitte. La squadra viola sembra entrata in quelle spirali negative da cui è difficile uscire se non si è abituati a certe zone. Qualche anno fa successe una dinamica simile, poi rialzata da Vincenzo Italiano che lo stesso ha fatto a Bologna (sulla scia dell’ottimo lavoro di Motta dell’anno precedente). Contro i neroverdi una prestazione impalpabile, difesa inguardabile. Il Sassuolo è squadra modesta pure se ottava in classifica a 3 punti dalla Juventus (con 6 sconfitte, però ndr). Al netto del gol di Mandragora, si è visto poco altro se non nulla. Così la Serie B diventa un pericolo non potenziale, ma incredibilmente e spaventosamente reale.