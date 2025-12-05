La Faz celebra Dorothea Wierer la star italiana del biathlon che vince da 10 anni e non ha ancora finito

Martedì ha vinto la prima gara stagionale di Coppa del Mondo, e ha puntato le Olimpiadi a casa sua. Ha 35 anni. Ha convocato i giornalisti ma non per annunciare il ritiro, per dire “sono tornata”

Martedì scorso, a Oestersund, in Svezia, Dorothea Wierer ha vinto un’altra gara di biathlon. L’ennesima. Ha 35 anni e la sua prima gara di Coppa del Mondo la vinse dieci anni fa, sempre a Oestersund. Stavolta ha battuto la nuova generazione di biatlete di soli 3 decimi. Questa è la sua ultima stagione, vuol chiudere gareggiando alle Olimpiadi nella pista di casa sua ad Anterselva. E in Germania la Faz la celebra come in Italia ci ricordiamo di fare solo una volta ogni quattro anni.

“Per la sciatrice altoatesina, quella che probabilmente è la sua stagione più importante non avrebbe potuto iniziare meglio. Si è classificata seconda due volte nelle staffette in Svezia, seguita dalla vittoria nella gara individuale di 15 chilometri, che le ha permesso di conquistare la maglia gialla di leader della classifica generale di Coppa del Mondo”.

“Numerosi impegni la accompagnano, appuntamenti legati ai Giochi e tante cose si fanno sentire. Lo sa e ha imparato a gestire la pressione delle aspettative. Nel febbraio 2020, ai Campionati del Mondo di Anterselva , è diventata una star celebrata, vincendo due medaglie d’oro e due d’argento e scatenando un clamore che continua ancora oggi. “Dorothea leggendaria”, ha scritto Eurosport dopo la sua ultima vittoria a Östersund”.

“Per liberare la mente in vista della preparazione olimpica, ha programmato molti appuntamenti per maggio e ha ripreso ad allenarsi a pieno regime solo a giugno. Finora, il piano sta funzionando: non solo riesce a tenere a bada le atlete più giovani, ma anche le atlete di punta della scorsa stagione, che sono felici del suo successo.

“Quando Dorothea Wierer ha invitato la stampa a un incontro, si è dato per scontato che avesse notizie da annunciare su una possibile fine della sua carriera. E poiché è una delle figure più in vista nel suo sport, i giornalisti hanno sempre seguito il suo invito con interesse. Il suo messaggio era: sono tornata! Dorothea Wierer non se n’è mai andata del tutto, e ora è tornata in piena forma”.