La Danimarca scopre cuore d’oro Hojlund, il giornale Jylland Posten ne esalta la sportività

La Danimarca esalta il suo campione. Esempio di virtù e di sportività. Pazienza che il ritorno di Lukaku possa togliere spazio a Rasmus Hojlund. Il 22enne attaccante di Copenaghen, 7 gol e 3 assist in 18 partite, accoglie di buon grado la competizione sapendo che ci sarà solo da migliorare ed imparare. L’articolo è di Jylland Posten, il giornale dello Jutland.

“Lukaku deve tornare presto, abbiamo bisogno di giocatori di alto livello”

Romelu Lukaku è rimasto in panchina per la prima volta in questa stagione nel Napoli. Non è sceso in campo, ma ha ricevuto un abbraccio da Rasmus Højlund dopo che il danese aveva segnato il gol decisivo per 2-0 nella semifinale di Supercoppa contro il Milan. “Rom” e io abbiamo un ottimo rapporto. Lui mi abbraccia spesso, ecco perché gli ho dato un abbraccio. Come ho detto più volte, spero che torni, perché abbiamo bisogno di tanti giocatori di alto livello e di quante più opportunità possibili, perché vogliamo arrivare fino in fondo in tutti i tornei”, ha detto Højlund a Sport Mediaset.

Il Napoli ha preso in prestito Højlund dal Manchester United a causa dell’infortunio che ha tenuto fuori il 32enne Lukaku per tutta la stagione. Ora il belga sta lentamente tornando in campo e la domanda è se ci sarà spazio per entrambi in campo contemporaneamente.

“Prima di tutto, rimettiamo in forma Romelu. È un giocatore molto importante e ha un’esperienza enorme. Avere lui in panchina è importante. Spero che giochiamo tante partite in modo che entrambi abbiano la possibilità di giocare”, ha detto l’allenatore del Napoli Antonio Conte. “Sono felice. Sono stati alcuni giorni interessanti in Arabia Saudita, con una nuova cultura e un’esperienza diversa. Per noi è una buona occasione per vincere un trofeo e siamo felici di essere in finale” ha aggiunto Højlund a proposito dell’esperienza.