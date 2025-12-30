Dovbyk potrebbe lasciare la Roma a gennaio: spunta l’ipotesi di scambio con Lucca
Ne scrive Di Marzio: "Per Dovbyk potrebbe materializzarsi un’opportunità tra Napoli e Milan. Con gli azzurri si potrebbe pensare a uno scambio con Lucca." Negli ultimi giorni, l'attaccante azzurro era stato accostato anche alla Lazio
Il futuro di Artem Dovbyk resta tutt’altro che definito. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’attaccante ucraino potrebbe anche lasciare la Roma già nella finestra di gennaio. Lo stesso Di Marzio, accenna a una possibilità di scambio con Lucca. Dunque, dopo l’accostamento alla Lazio, tale idea di scambio fa capolino anche dall’altra parte del Tevere.
Scambio Dovbyk-Lucca? Tutti i dettagli
Si legge sul sito di Di Marzio:
“Rimane tutt’altro che scontato il futuro di Artem Dovbyk, che potrebbe anche non essere più a Roma dopo il mese di gennaio. L’ex Girona è tornato in campo dopo l’infortunio nel finale contro il Genoa, ma ora per lui potrebbe accendersi il mercato. Sull’attaccante c’è l’Everton che insiste, ma lui vorrebbe continuare a giocare in Italia. E anche nel nostro campionato ci potrebbero essere delle occasioni.”
“In primis su di lui c’è il Como, che ci ha pensato ma che non affonda il colpo. Ma potrebbe anche materializzarsi un’opportunità tra Napoli e Milan. Con gli azzurri si potrebbe pensare a uno scambio con Lucca, mentre i rossoneri avevano già corteggiato l’ucraino in estate. L’operazione in questo caso sarebbe difficile perché il Milan ha già preso Fullkrug, ma quel tentativo aveva fatto breccia nella testa del giocatore, che gradirebbe la destinazione.”