“La Coppa del popolo”: per paura degli stadi vuoti, il Marocco apre gli stadi. La Coppa d’Africa è (anche) gratis

La Coppa d’Africa 2025 sceglie la strada dell’inclusione e apre gli stadi al pubblico. Tra cancelli spalancati e biglietti distribuiti gratuitamente, la Caf e le autorità locali puntano su impianti pieni e atmosfera popolare. Una decisione accolta con entusiasmo dai tifosi, diventata virale sui social. Sul fondo restano i temi della sicurezza, dei costi e delle condizioni meteo. Ne scrive Rmcsport

Biglietti gratis per la Coppa d’Africa

Per diverse partite dall’inizio di questa Coppa d’Africa, gli organizzatori hanno aperto i cancelli o distribuito biglietti gratuiti per riempire gli stadi. Questa decisione delle autorità e della Coppa d’Africa è stata ovviamente accolta positivamente dai tifosi.



“La competizione del popolo”. Questa breve frase ha circolato rapidamente sui social dopo l’apertura dei cancelli dello stadio di Agadir, durante la partita Egitto-Zimbabwe (2-1), valida per il primo turno della Coppa d’Africa 2025. Molto rapidamente, la notizia si è diffusa sui social media ed è stata ampiamente accolta dai tifosi di tutte le nazioni coinvolte nella competizione, anche da coloro che avevano pagato un biglietto per una partita della competizione.

Alcune partite, come quelle che coinvolgono Marocco o Algeria, potrebbero registrare il tutto esaurito durante questo primo turno. Ma altre partite, spesso giocate di giorno, non attirano grandi folle. I prezzi dei biglietti inevitabilmente influenzano la domanda. Come osservato da Rmc Sport durante la partita tra Repubblica Democratica del Congo e Benin (1-0), molti passanti e residenti locali hanno ottenuto biglietti gratuiti per riempire lo stadio nel centro di Rabat.

Le autorità locali decidono se aprire o meno i cancelli o distribuire biglietti gratuiti, in particolare per motivi di sicurezza in prossimità delle partite.

Anche altre partite di questo primo turno della competizione potrebbero essere influenzate da queste misure. Inoltre la pioggia in Marocco non aiuta la situazione, poiché alcuni stadi non dispongono di tribune coperte.