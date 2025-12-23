Il Senegal lascia le pressioni al Marocco, è uno dei favoriti per la Coppa d’Africa ma pochi ne parlano

So Foot: la squadra del ct Thiaw è esperta ma ha anche diversi giovani. Koulibaly e Niakhaté i pilastri difensivi. Le pressioni sono tutte sul Marocco padrone di casa. All'esordio ha battuto 3-0 il Botswana

Il Senegal ha vinto 3-0 la sua prima partita di Coppa d’Africa contro il Botswana. Rispetto al Marocco, gli uomini di Thiaw non soffrono la pressione di giocare in casa e hanno tutte le carte in regola per contendergli il trofeo finale.

Il Senegal tra le nazionali favorite in Coppa d’Africa

So Foot scrive:

All’ombra dell’entusiasmo intorno al Marocco, il Senegal è tra i favoriti a vincere la competizione. Un mix di giovani e giocatori esperti che possono diventare i campioni d’Africa per la seconda volta nella loro storia. Per quanto sorprendente possa sembrare, la Nazionale guidata da Pape Thiaw arriva in Marocco nelle migliori condizioni possibili: non ha più il peso del “detentore del titolo” e non ha gli occhi puntati su di loro, come il Marocco. La sua unica preoccupazione è pensare al calcio. Inoltre, hanno una difesa centrale solida, con l’esperto Kalidou Koulibaly e Moussa Niakhaté.

L’unico problema potrebbe essere l’assenza di Assane Diao del Como, che si è infortunato il giorno prima della convocazione; ma fortunatamente la squadra ha tante alternative in attacco, come Mané, Nicolas Jackson e il giovane del Psg Ibrahim Mbaye. Questa Coppa d’Africa può essere per il Senegal una sorta di prova generale in attesa della Coppa del Mondo restando, nel frattempo, il principale “contendente” africano al Marocco.

Koulibaly porta il Senegal agli ottavi di finale. Decisiva la rete di Kalidou contro l’Ecuador, al 72esimo, rete che ha portato gli africani sul definitivo 2-1 e sono qualificati agli ottavi di finale come secondi alle spalle dell’Olanda.

A Koulibaly è stato fatto notare che nel secondo tempo il Senegal ha rischiato di far riaprire la partita al Qatar, che non è certo una squadra ostica o pericolosa.

«È comunque una squadra organizzata. Noi ci siamo messi a gestire un po’ il risultato, sul 2-0, e qualcosa rischi, quando gestisci. Ma Edou Mendy, che è un grande portiere, ha evitato problemi e poi il terzo gol ha spazzato via ogni ansia».