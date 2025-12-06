Il quotidiano ha scritto che il secondo anno non è all'altezza del primo. Stasera è stato l'assoluto protagonista del 5-0 sul Rennes

Kvaratskhelia risponde con una doppietta alle critiche de L’Equipe

L’Equipe chiama, Kvaratskhelia risponde. Il georgiano grande protagonista della vittoria del Psg per 5-0 sul Rennes. Kvara ha segnato il primo e il terzo gol. Due gol alla Kvara. Il primo al termine di un’azione personale dopo una quarantina di metri di campo palla al piede. Il secondo con una mazzata di destro su cross arretrato. Kvara è stato il migliore in campo. È uscito sul 3-0. Anche il portiere Safonov è stato protagonista della serata con una notevole parata sullo 0-0.

Locura total en París. Del 0-1 de Lepaul para el Rennes, que evita Safonov con una parada impresionante, al 1-0 para el PSG de Kvaratskhelia, que está haciendo un partidazo. El georgiano, imparable en el uno contra uno con espacios. — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) December 6, 2025

L’Equipe critica Kvaratskhelia: il secondo anno non è all’altezza del primo

L’Equipe si lamenta di Kvaratskhelia e del suo inizio stagionale al Psg. Sono 3 i gol e 5 gli assist in 16 partite per il georgiano, che sembra rivivere – per i Francesi – il momento del post-Scudetto a Napoli in cui ha sentito il peso delle aspettative. Forse è un dato, se due indizi fanno una prova. Fatto sta che Luis Enrique fa molta fatica a fare a meno di lui e non va dimenticato che ha contribuito (di molto) alla vittoria della Champions League dell’anno scorso nella seconda metà della stagione.

Kvaratskhelia per l’Equipe è un giocatore da grandi partite

Scrive così il quotidiano francese:

“Khvicha Kvaratskhelia viene descritto internamente come un giocatore da grandi partite. Questo riconosce implicitamente che il livello di motivazione del georgiano può variare a seconda dell’importanza della partita e della competizione. La Champions League da una parte, la Ligue 1 dall’altra. […] Il nazionale georgiano rimane ben lontano dagli standard dei suoi primi sei mesi. Minor impatto sul gioco, molta imprecisione nel passaggio finale e un’influenza molto spesso trascurabile: l’ala ventiquattrenne sta attraversando un periodo difficile punteggiato da qualche sprazzo di brillantezza qua e là, soprattutto in Champions League […]

«Abbiamo vissuto qualcosa di simile a Napoli», ricorda Stéphane Jobard, vice di Rudi Garcia che ha allenato Kvaratskhelia per cinque mesi. «Arrivava da una stagione in cui aveva vinto il titolo (2022-2023), era stato votato miglior giocatore della Serie A, e c’era un po’ di delusione, una sorta di esaurimento. Era un giovane giocatore che veniva dal nulla. La tensione mentale era stata enorme. Aveva bisogno di ricaricare le batterie.» […]

In che misura, poi, il suo posizionamento ha influenzato anche le sue prestazioni? Molto più a suo agio quando può accentrarsi dalla fascia sinistra, Kvaratskhelia ha iniziato quasi la metà delle partite sulla fascia destra dall’inizio della stagione. Questo non ha influito sulle sue statistiche (3 gol, 5 assist in 17 partite; 8 gol e 8 assist in 32 partite la scorsa stagione a Parigi). L’aspetto creativo, tuttavia, ha avuto un impatto maggiore. «L’ala sinistra è la sua posizione preferita, ma capisco la decisione di spostarlo”, sottolinea Jobard. «Kvara è come una Peugeot 205 GTi; basta premere ‘on’ e lui sblocca il gioco da solo. Ma crea anche doppie o addirittura triple marcature, e bisogna trovare altre soluzioni. Sta abbattendo le barriere per aprirsi nuovi orizzonti».