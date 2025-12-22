Italia ancora giù al 12esimo posto del ranking Fifa: Marocco in forte ascesa verso la top 10
Il podio del ranking è occupato da Spagna, Argentina e Francia. Subito alle spalle dell’Italia seguono Colombia, Stati Uniti e Messico. Il Marocco, invece, è ormai a un passo dall’ingresso nella top 10.
Nella giornata odierna è stato reso noto l’ultimo aggiornamento del ranking Fifa, la classifica mondiale delle Nazionali basata sui risultati ottenuti sul campo. Un verdetto che continua a fotografare un momento non semplice per l’Italia, ormai stabile lontano dalle prime posizioni.
Gli Azzurri rimangono al 12esimo posto, confermando il peggior piazzamento dal 2020. A novembre la Nazionale ha battuto l’Estonia, ma è uscita sconfitta dal confronto di San Siro contro la Norvegia, risultati che non hanno inciso in modo significativo sulla graduatoria. In vetta non si registrano cambiamenti, dal momento che l’aggiornamento è legato esclusivamente alle partite disputate dalle selezioni impegnate nell’Arab Cup.
Proprio da questa competizione arrivano le novità più rilevanti: il Marocco, vincitore del torneo giocato in Qatar, consolida l’11° posto e si avvicina sensibilmente alla top 10, portandosi a soli 0,54 punti dalla Croazia. Guardando invece all’intero 2025, il Kosovo si conferma come la Nazionale più in crescita: 80° nel ranking, ha raccolto 89,02 punti grazie a sette vittorie e due pareggi in dieci partite, ottenendo un salto complessivo di 19 posizioni, il più consistente dell’anno.
La nuova posizione dell’Italia
Di seguito, la classifica con i primi 15 posti del ranking Fifa:
- Spagna – 1877,18 punti
- Argentina – 1873,33 punti
- Francia – 1870,00 punti
- Inghilterra – 1834,12 punti
- Brasile – 1760,46 punti
- Portogallo – 1760,38 punti
- Olanda – 1756,27 punti
- Belgio – 1730,71 punti
- Germania – 1724,15 punti
- Croazia – 1716,88 punti
- Marocco – 1716,34 punti
- Italia – 1702,06 punti
- Colombia – 1701,30 punti
- USA – 1681,88 punti
- Messico – 1675,75 punti