Italia ancora giù al 12esimo posto del ranking Fifa: Marocco in forte ascesa verso la top 10

Il podio del ranking è occupato da Spagna, Argentina e Francia. Subito alle spalle dell’Italia seguono Colombia, Stati Uniti e Messico. Il Marocco, invece, è ormai a un passo dall’ingresso nella top 10.

Italy's players react at the end of the UEFA Euro 2024 round of 16 football match between Switzerland and Italy at the Olympiastadion Berlin in Berlin on June 29, 2024. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

Nella giornata odierna è stato reso noto l’ultimo aggiornamento del ranking Fifa, la classifica mondiale delle Nazionali basata sui risultati ottenuti sul campo. Un verdetto che continua a fotografare un momento non semplice per l’Italia, ormai stabile lontano dalle prime posizioni.

Gli Azzurri rimangono al 12esimo posto, confermando il peggior piazzamento dal 2020. A novembre la Nazionale ha battuto l’Estonia, ma è uscita sconfitta dal confronto di San Siro contro la Norvegia, risultati che non hanno inciso in modo significativo sulla graduatoria. In vetta non si registrano cambiamenti, dal momento che l’aggiornamento è legato esclusivamente alle partite disputate dalle selezioni impegnate nell’Arab Cup.

Proprio da questa competizione arrivano le novità più rilevanti: il Marocco, vincitore del torneo giocato in Qatar, consolida l’11° posto e si avvicina sensibilmente alla top 10, portandosi a soli 0,54 punti dalla Croazia. Guardando invece all’intero 2025, il Kosovo si conferma come la Nazionale più in crescita: 80° nel ranking, ha raccolto 89,02 punti grazie a sette vittorie e due pareggi in dieci partite, ottenendo un salto complessivo di 19 posizioni, il più consistente dell’anno.

La nuova posizione dell’Italia

Di seguito, la classifica con i primi 15 posti del ranking Fifa:

  1. Spagna – 1877,18 punti  
  2. Argentina – 1873,33 punti 
  3. Francia – 1870,00 punti  
  4. Inghilterra – 1834,12 punti 
  5. Brasile – 1760,46 punti  
  6. Portogallo – 1760,38 punti  
  7. Olanda – 1756,27 punti  
  8. Belgio – 1730,71 punti  
  9. Germania – 1724,15 punti  
  10. Croazia – 1716,88 punti  
  11. Marocco – 1716,34 punti  
  12. Italia – 1702,06 punti  
  13. Colombia – 1701,30 punti  
  14. USA – 1681,88 punti
  15. Messico – 1675,75 punti  
