Gattuso aveva chiesto di spostare un’intera giornata, la Lega (forse) anticiperà una partita di 45 minuti
"Per una buona causa", scrive il Corsera: la Nazionale. Sarà contentissimo il ct, che voleva più tempo per preparare i playoff Mondiali
L'allenatore del Napoli bocciato dalle pagelle dei quotidiani dopo la sconfitta in Champions contro il Benfica
Probabilmente sarà in panchina. A quattro mesi di distanza dal suo infortunio a Castel di Sangro in amichevole contro l'Olympiacos.
Il Giornale evidenzia con la carriera del tecnico come le sue squadre si gonfiano al suo arrivo e si sgonfiano dopo la sua partenza
Tuttosport spiega i motivi per cui il giudice sportivo ha punito i cori dei tifosi Juventini al Maradona e non il lancio di oggetti al pullman dei tifosi napoletani
Una partita a scacchi: Mourinho aveva una risposta per ogni mossa di Conte e alla fine il Napoli si è dovuto arrendere alla tattica
La pancia del tifosotto complottista va sempre nutrita. E la Gazzetta dà soddisfazione agli interisti furiosi per il rigore (rigorino) con cui il Liverpool ha battuto l'Inter
Ascoltatelo Conte quando parla di «difficoltà oggettive». Sa bene che lo spirito e l’entusiasmo non bastano se il centrocampo si riduce a McTominay, Elmas e Vergara
Come se ritenesse l’Europa un obiettivo troppo ambizioso per definizione. Eppure ha dimostrato di sapersela cavare in mezzo alle difficoltà a catena
Il Napoli in Champions fatica, non regge i ritmi e i toni della competizione più importante. Conte, a Lisbona, si è consegnato in silenzio, quasi con rassegnazione
La malanotte di Lisbona è stato un crudele spaccato della carriera double face in panchina di Conte. Qualificazione appesa a un filo
Milinkovic, controfigura disperata di se stesso. Non è questione di modulo, il Napoli era stanco e non ha saputo nasconderlo
Mourinho la mette sui duelli, il Napoli li perde sistematicamente. Uomo su uomo, il Napoli subisce il forcing e non riesce a far circolare il pallone