Gattuso aveva chiesto di spostare un’intera giornata, la Lega (forse) anticiperà una partita di 45 minuti

Gattuso l’aveva chiesto esplicitamente: “Sarebbe importante anticipare la giornata di campionato prima del playoff”, ovvero la trentesima giornata, quella prima della sfida cruciale con l’Irlanda del Nord del 26 marzo. La Lega ora – pare – ha intenzione di venire un po’ incontro al ct, ma giusto un po’. Ha intenzione di un anticipare un big match alle 20, nientemeno. “Come segno di buona volontà”, scrive – non sappiamo se ironicamente, ma non ci pare – il Corriere della Sera.

“Partendo dal presupposto – scrive il Corsera – che lo spostamento di tutto il 30° turno di A fra impegni nazionali (Coppa Italia) e internazionali è praticamente impossibile, i vertici della Lega hanno avuto l’idea: In tal modo Gattuso potrebbe avere a disposizione i giocatori con qualche ora di anticipo”.

l'anticipo alle 20 delle partite risponderebbe alla richiesta formulata dal presidente della Lega Ezio Simonelli: "Vorrei far appassionare i giovani che sono distratti dai social – disse in agosto – Le partite non possono iniziare alle 20.45, devono cominciare prima al fine di attrarre i clienti del futuro: dipendesse da me fisserei il fischio di inizio alle 20″. Non solo: sarebbe anche una sorta di due piccioni con una fava.

Anche quella è una proposta che, ricorda il Corriere, è “destinata a rimanere lettera morta considerando che i diritti tv del campionato sono stati venduti fino al 2029 e, nel bando, lo slot dove è collocata la gara in notturna prevede la programmazione alle 20.45”. La Lega aveva proposto a Dazn di effettuare un esperimento trasmettendo una partita alle 20 come prova, la detentrice dei diritti tv aveva nicchiato. “Ora però la Lega torna alla carica, in nome di una buona causa”. Invece di un turno intero spostato, una sola partita anticipata di 45 minuti. Sarà contentissimo, Gattuso.