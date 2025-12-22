Isak, costato al Liverpool 150 milioni, potrebbe essersi rotto la gamba contro il Tottenham

L’attaccante del Liverpool Aleksander Isak potrebbe essersi rotto la gamba durante il match contro il Tottenham di sabato, vinto 2-1 dai Reds. L’ex Newcastle è stato pagato circa 150 milioni di euro quest’estate.

Le condizioni di Isak

Il Times scrive:

Il Liverpool ha paura che Alexander Isak si sia fratturato la gamba sinistra e che debba restare fuori per mesi. Il club sta aspettando i risultati della diagnosi prima di confermare l’entità dell’infortunio. Isak si è fatto male in uno scontro con Micky van de Ven mentre stava segnando il gol di apertura nella del Liverpool sabato. La gamba dell’attaccante era tra le gambe di Van de Ven, mentre il difensore faceva un affondo nel tentativo di impedire il tiro. Lo staff del Liverpool era sorpreso che il difensore non sia stato sanzionato. Isak è uscito dolorante; ha già perso un mese di stagione per un infortunio all’inguine e faticato nelle prime partite.

Ecco cosa scrive il Sun:

“L’asso svedese della Premier League accoglierà presto un Dobermann altamente addestrato per proteggerlo fuori dal campo mentre si ambienta nella sua nuova vita a Merseyside. L’acquisto arriva dopo gli insulti e le minacce ricevute sin dal suo trasferimento da 130 milioni di sterline dal Newcastle United — un passaggio che il 26enne aveva forzato entrando in sciopero.”

“Isak e il resto della Nazionale svedese avevano inoltre subito minacce di morte sui social dopo aver chiuso all’ultimo posto il loro girone nelle qualificazioni ai Mondiali 2026.”