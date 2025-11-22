Isak ha acquistato un Dobermann addestrato da 30.000 sterline dopo aver subito diverse minacce di morte

Alexander Isak, stella del Liverpool, ha deciso di acquistare un Dobermann altamente addestrato per proteggersi fuori dal campo. L’attaccante svedese, bersaglio di minacce di morte e insulti dai tempi del trasferimento da 130 milioni di sterline dal Newcastle. Lo riporta il Sun.

Isak acquista un Dobermann addestrato: i dettagli

Ecco cosa scrive il Sun:

“L’asso svedese della Premier League accoglierà presto un Dobermann altamente addestrato per proteggerlo fuori dal campo mentre si ambienta nella sua nuova vita a Merseyside. L’acquisto arriva dopo gli insulti e le minacce ricevute sin dal suo trasferimento da 130 milioni di sterline dal Newcastle United — un passaggio che il 26enne aveva forzato entrando in sciopero.”

“Isak e il resto della Nazionale svedese avevano inoltre subito minacce di morte sui social dopo aver chiuso all’ultimo posto il loro girone nelle qualificazioni ai Mondiali 2026.”

Una fonte ha spiegato:

«Alexander ha avuto un’estate di enorme visibilità a causa del trasferimento prolungato al Liverpool e dell’altissima cifra pagata dal club. Vuole sistemarsi fuori dal campo, e avere un cane da protezione è una parte essenziale di questo».

“Phoenix Dogs, azienda che sostiene che “non c’è nulla di più leale di un cane da protezione”, fornirà il Dobermann a Isak, che ha firmato a settembre un contratto di sei anni da 300.000 sterline a settimana con i Reds.”

“L’animale è stato descritto come “bellissimo dentro e fuori” e una “creatura favolosa”.Isak è l’ultimo di una serie di top player ad acquistare un cane da guardia dopo una serie di furti e rapine nelle case dei calciatori. Anche il difensore dell’Everton Jake O’Brien, 24 anni, lo ha fatto di recente.”

Un inizio di stagione non esattamente felicissimo per uno degli astri nascenti più luminosi della Premier.