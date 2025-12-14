Manna: «Lucca deve metterci più determinazione, tutti gli altri nuovi acquisti l’hanno dimostrata»

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha presentato la gara tra Udinese e Napoli che avrà luogo tra meno di un’ora all’ex Dacia Arena. Di seguito l’intervento integrale.

Manna: «Ci sta perdere a Lisbona, non avevamo energie»

«Questo è un periodo dove stiamo giocando con gli stessi effettivi, anche volendo ruotare è difficile. Per me ci sta perdere a Lisbona dopo un insieme di partite tutte positive e giocate bene – perché abbiamo dimostrato di essere superiori in 3 scontri diretti – specie in Champions League se non sei al 100%. Le partite sono tante, oggi abbiamo due giocatori in più in una gara molto fisica e c’è da essere positivi. Se scegliamo Champions o campionato? No, l’unica in Champions che abbiamo veramente steccato è stata ad Eindhoven. Abbiamo fatto bene col City per 60′, con l’Eintracht meritavamo di più. A Lisbona avevamo un’energia inferiore alla loro e ciò nonostante abbiamo creato occasioni da gol. Io non sono critico, sono felice di ciò che ha fatto la squadra con ciò che ha a disposizione, si tratta di un lavoro sotto gli occhi di tutti. Oggi dobbiamo essere concentrati e portare a casa il risultato»

Sull’Udinese e su Lucca, poi su Atta

«Atta è un giocatore forte, non serve che lo dica io. Si tratta di un calciatore proibitivo per noi sul mercato, l’Udinese ha e ha sempre avuto giocatori di questa prospettiva. Lucca deve mostrare più determinazione in campo, noi vogliamo vedere questo. Tutti gli altri l’hanno dimostrato quando chiamati in causa. Noi siamo convinti che lui abbia le caratteristiche giuste per giocare in una squadra come il Napoli, ma deve capire che deve metterci determinazione ogni giorno»

Udinese-Napoli, le formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Runjaic:

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Bertola; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

Questa è, invece, la formazione scelta da Antonio Conte:

