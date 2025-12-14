Sky ricorda che un anno fa fu Neres a dare l’avvio alla rimonta del Napoli contro l’Udinese

Oggi è uno dei leader, un intoccabile, al punto che ha solo di fatto il posto a Matteo Politano, un altro intoccabile che oggi dovrebbe essere ancora in panchina.

A Sky Sport prima della sfida tra Napoli e Udinese Massimo Ugolini fornisce le ultime sulla formazione di Conte che proprio un anno fa si trovo di fronte lo stesso avversario e vince in rimonta.

«Neres ci sarà. Un anno fa vittoria del Napoli in rimonta 3-1, Fu proprio lui a generare la rimonta. All’epoca giocava a sinistra, non a destra dove dovrebbe giocare oggi dove sta dando il meglio di sé, generò l’autogol del vantaggio. Ci mise un po’ ad entrare nei meccanismi di Antonio Conte, oggi è uno dei leader, un intoccabile, al punto che ha solo di fatto il posto a Matteo Politano, un altro intoccabile che oggi dovrebbe essere ancora in panchina».

Udinese-Napoli, la formazione

«Oggi ci sarà solo Spinazzola al posto di Olivera, questo il Napoli provato ieri, poi una notte di ragionamenti potrebbe aver convinto l’allenatore a fare delle modifiche. C’è McTominay e basta come centrocampista. Vergara dovrà ancora aspettare per avere la soddisfazione dell’esordio da titolare. Un’affinità che sta crescendo tra Hojlund e Neres»