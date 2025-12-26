In casa Juve si parla già di rinnovo per Spalletti: in caso di buoni risultati nelle prossime 5 Comolli potrebbe anticipare i discorsi sul futuro

Il punto di Calciomercato: "L’opzione di rinnovo, al momento, esiste soltanto a parole. Una scelta di Spalletti, che non ha chiesto garanzie e ha legato il proprio futuro esclusivamente ai risultati sul campo."

Luciano Spalletti ha rilanciato la Juventus, ma il suo futuro resta tutto da scrivere. Nessun contratto firmato, solo una promessa verbale e una stagione che sarà decisiva per capire se il matrimonio con i bianconeri proseguirà anche oltre giugno. Il punto di Calciomercato.com

Spalletti, aria di rinnovo? I dettagli

Si legge su Calciomercato:

“Quando Luciano Spalletti e la Juventus hanno deciso di unirsi, lo hanno fatto con un accordo chiaro ma atipico: libertà reciproca a fine stagione. Nessun vincolo rigido, nessuna opzione automatica formalizzata. Il tecnico, reduce dalla deludente esperienza con la Nazionale, ha accettato l’offerta economica senza lunghe trattative, mentre il club ha voluto tutelarsi mantenendo aperte altre soluzioni, appesantito anche dagli ingaggi di Thiago Motta e Tudor.”

“L’opzione di rinnovo, al momento, esiste soltanto a parole. Una scelta consapevole da parte di Spalletti, che non ha chiesto garanzie e ha legato il proprio futuro esclusivamente ai risultati sul campo. Un approccio che, inevitabilmente, lo rafforza anche sul mercato: in assenza di vincoli scritti, altri club italiani ed europei potrebbero farsi avanti.”

“Il momento chiave arriverà nelle prossime cinque gare contro Pisa, Lecce, Sassuolo, Cremonese e Cagliari. Un filotto che può rilanciare definitivamente la Juventus anche in chiave scudetto. In caso di risposte convincenti, non è escluso che Comolli possa anticipare i discorsi sul futuro, sedendosi al tavolo con Spalletti già prima della primavera.”

Il futuro di Spalletti resta aperto, ma una cosa è certa: sarà il campo a decidere tutto e, ad oggi, questo è un punto decisamente a favore dell’allenatore.