In Belgio celebrano l’ottavo trofeo di Lukaku. Ma quando torna?

In Belgio non ne possono più di “gioire” per le vittorie di Hojlund e compagni. La Dernier Heure si aspettava qualche minuto di Big Rom Lukaku nella finale di Supercoppa. Non è arrivato, pazienza, bisogna aspettare.

Ancora panchina per Big Rom Lukaku

Per vedere i suoi primi minuti della stagione, bisognerà ancora attendere. Forse fino a domenica, con la trasferta contro la neopromossa Cremonese. Oppure alla successiva occasione, il 4 gennaio 2026 contro la Lazio. “Lukaku sta tornando, serve solo un po’ di pazienza; ha subito un grave infortunio muscolare. Dobbiamo essere prudenti e non affrettare le cose”, ha ricordato il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna ai microfoni di Sportmediaset, poco prima del fischio d’inizio di questa finale di Supercoppa Italiana vinta a Riad. Come giovedì sera contro il Milan (2-0), Big Rom non ha nemmeno dovuto togliersi il piumino e andare a scaldarsi. I suoi compagni hanno fatto il lavoro per imporsi con tranquillità sul Bologna (2-0).

Lukaku ha vinto il secondo trofeo con il Napoli

Si è certamente visto un enorme sorriso sul volto del Diavolo Rosso, ben nascosto sotto il cappuccio e la sciarpa. Convocato da Antonio Conte per portare leadership al resto del gruppo durante questo viaggio in Arabia Saudita, Romelu Lukaku ne approfitta anche per aggiungere una modesta riga in più al suo palmarès: l’ottavo trofeo con un club, sette mesi esatti dopo la sua ultima partita ufficiale con il Napoli, conclusa con un gol e soprattutto con il titolo di campione d’Italia. Il modo migliore per affrontare il 2026 con ambizioni sempre alte.