Il video di Ngamaleu, Nazionale camerunense, sorpreso dalla fidanzata con l’amante

Il calciatore camerunese Nicolas Moumi Ngamaleu, che attualmente milita nella Dinamo Mosca, è stato accusato di infedeltà dalla sua fidanzata, Nikki Sey, modella, cantante, musicista e influencer russa. In un video diventato virale si capisce che lei lo avrebbe beccato con un’altra donna.

L’influencer che ha più di un milione di follower su Instagram, secondo la stampa russa lo ha avrebbe sorpreso a tradirlo nel suo appartamento. Poi, come si vede dal video, le guardie di sicurezza della ragazza hanno fatto irruzione e lo hanno aggredito mentre era in compagnia della sua nuova amante, che era una seguace della sua ex. Secondo Sport.ru , l’incidente è avvenuto lo scorso fine settimana e il video ha immortalato il caos sulla scena. Mostra Ngamaleu, vestito con pantaloncini sportivi camerunensi, in piedi sulla porta dell’appartamento mentre discute con le forze di sicurezza e la polizia.

Ngamaleu, 31 anni, gioca attualmente per la Dinamo Mosca nella Premier League russa. È stato appena convocato dal Ct Marc Brys nella squadra camerunense per lo spareggio decisivo contro la Repubblica Democratica del Congo del 14 novembre, valido per un posto nella Coppa del Mondo 2026.

Lo scandalo arriva in un momento in cui la squadra sta affrontando disaccordi interni tra la Federazione calcistica del Camerun, il presidente Samuel Eto’o, l’allenatore Brys e il Ministero dello Sport, sollevando preoccupazioni circa un’ulteriore distrazione per i giocatori.