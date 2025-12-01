Il Real Madrid ha giocato a Girona una gara dalla rara povertà tecnica, l’eroe non può essere sempre Mbappè (L’Equipe)

Una sola vittoria nelle ultime cinque partite (4-3 all’Olympiacos in Champions), tre pareggi consecutivi in altrettante gare del campionato spagnolo. Se come ha detto Ancellotti di recente “un pareggio a Madrid è il preludio di una crisi”, oggi il Real è piena emergenza. A maggior ragione se si guarda alle prestazioni e se si pensa che i Blancos hanno perso la testa della classifica finendo un punto alle spalle del Barcellona (34 punti). Ne parlano i colleghi di L’Equipe, i quali sottolineano che nemmeno più un Mbappé in formato “Deluxe” basta a coprire le lacune della formazione guidata da Xabi Alonso.

Real Madrid in crisi, Mbappè non basta più

“Pochi centimetri e avrebbe chiuso la settimana con sei gol, dopo il poker di mercoledì in Champions League contro l’Olympiacos (4-3). Ma negli ultimi istanti di una partita di rara povertà tecnica per il Real Madrid, domenica a Girona (1-1), contro una squadra in difficoltà (18esima), il tiro di Kylian Mbappé ha sfiorato il palo (90°+4). Ancora una volta il giocatore più pericoloso del Madrid, quasi l’unico, avrebbe potuto nascondere la testa sotto la maglia in segno di esultanza. Ma non può sempre essere lui l’eroe”, scrive L’Equipe.

Leggi anche: Tensione al Real Madrid: Xabi Alonso si sta perdendo per strada Vinicius, Bellingham e Valverde

L’edizione online del giornale francese entra poi nel merito del match raccontando, in pratica, di un Mbappé contro tutti: “Il Real ha giocato contro un avversario tecnicamente limitato ma con una difesa compatta (…) Prima che pareggiasse su rigore al 67′, Mbappé aveva fornito due assist per Arda Güler (9′) ed Éder Militao (39′). Entrambe le occasioni sono andate sprecate. Mbappé era anche entrato nelle marcature dopo una mischia nell’area di rigore catalana, ma dopo una revisione del Var, il suo gol è stato correttamente annullato per un chiaro fallo di mano (39′). Era solo questione di tempo…”.

Come detto, Mbappé ha poi segnato il suo 14esimo gol il Liga su calcio di rigore ma non è bastato alle Merengues per ottenere la vittoria. Secondo fonti autorevoli, tra cui Marca, Xabi Alonso non avrebbe un rapporto idilliaco con parte dello spogliatoio (in particolare con personaggi del calibro di Vinicius, Bellingham e Valverde). Come affermano i catalani di Mundo Deportivo, in caso di tracollo europeo contro il Manchester City (10 dicembre, ore 21:00 al Bernabeu) la sua esperienza nella capitale spagnola potrebbe anche concludersi con un esonero.