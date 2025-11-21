Da Barcellona tirano i piedi a Xabi Alonso: il Real ha fissato una data chiave per il suo futuro (Mundo Deportivo)

Xabi Alonso e il Real Madrid, siamo già ad un bivio? Il tecnico spagnolo è arrivato alla corte delle Merengues la scorsa estate per prendere il posto di Carlo Ancelotti (destinato alla panchina del Brasile). Ha firmato un contratto triennale e si è subito catapultato nella parentesi del Mondiale per Club. Il suo percorso è cominciato con una sonora batosta in semifinale (0-4) contro i campioni d’Europa del Paris Saint-Germain. Poi però, l’ex Leverkusen ha invertito la rotta rendendosi protagonista di un’ottima partenza nella Liga, che attualmente comanda con 31 punti ed un margine di vantaggio di 3lunghezze sui rivali del Barcellona.

Real, Xabi Alonso è già a un bivio? Le ultime del Mundo Deportivo

Nell’ambiente Real, tuttavia, spesso vincere ‘solo’ non è sufficiente. Bisogna anche divertire e giocare in modo convincente. In alternativa, si finisce sul banco degli imputati. Figuriamoci, poi, se s’incappa in una cocente sconfitta come quella col Liverpool in Champions (0-1) o in un pareggio incolore come quello a reti bianche in casa del Rayo Vallecano prima della sosta. Come ha detto recentemente il già citato Ancelotti – che tali dinamiche le conosce molto bene – «Una cosa che ho imparato al Real Madrid è che un pareggio qui è il preludio di una crisi».

Leggi anche: Ancelotti: «Una cosa che ho imparato al Real Madrid è che un pareggio qui è il preludio di una crisi»

Ebbene, non sappiamo se in questo momento è lecito parlare di crisi in casa Merengues. Quello che sappiamo è che il Mundo Deportivo riferisce di una partita in particolare che potrebbe definire il futuro del tecnico iberico. Di seguito un estratto di quanto si legge sull’edizione online del noto giornale legato all’ambiente catalano (Barcellona):

“Le voci sul suo futuro sono riemerse, anche se non si erano mai del tutto placate. Il club mostra il suo sostegno all’allenatore ogni volta che è possibile, ma è vero che fonti interne alla società hanno lasciato intendere che i piani alti non capiscono cosa stia succedendo tra l’allenatore e Vinicius, che a loro avviso non avrebbe dovuto essere sostituito nel Clásico. (…) Il rapporto di Xabi Alonso con lo spogliatoio non è facile. Oltre a Vinicius, anche Valverde, Bellingham, Rodrygo ed Endrick non sembrano troppo contenti di lui. Per ora, il club attende, sperando che il Real Madrid continui a collezionare vittorie che mettano a tacere tutte le voci. Tuttavia, una data chiave circola già nelle cerchie interne del club: il 10 dicembre. Quel giorno il Manchester City di Guardiola farà visita al Bernabéu in Champions League e una sconfitta o una prestazione deludente come quella di Liverpool potrebbero rivelarsi decisive per il futuro di Xabi Alonso al Real Madrid”.