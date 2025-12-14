Il Napoli monitora Palestra, ma lui guarda già all’estero (Schira)

Le prestazioni di Marco Palestra sono sulla bocca di tutti.

Il mercato dell’Inter ruota attorno agli esterni. Dumfries può partire grazie a una clausola da 25 milioni e guarda alla Premier, soprattutto al Chelsea. Per cautelarsi, l’Inter segue Marco Palestra, osservato dal vivo, ma su di lui ci sono anche Juve e Napoli, con il rischio concreto dei club inglesi.

Vogliono tutti Palestra

Nico Schira ha riportato sul suo canale YouTube:

“Con Marco Palestra si apre il capitolo mercato, perché il leitmotiv di questa domenica mattina sono gli esterni. In casa Inter la situazione è da monitorare con attenzione: Denzel Dumfries può lasciare il club. Esiste una clausola rescissoria da 25 milioni valida fino al 31 luglio, il giocatore ha cambiato agente affidandosi ad un profilo molto forte sul mercato inglese e con grandi entrature in Premier League.

La sensazione è che Dumfries voglia provare l’esperienza oltre Manica. Attenzione in particolare al Chelsea, che potrebbe cercare un terzino destro. Per questo motivo l’Inter si sta muovendo in anticipo per cautelarsi.

L’Inter è forte su Marco Palestra. Un osservatore nerazzurro lo ha visionato dal vivo ieri, in occasione di Atalanta-Cagliari. Ma sul giocatore non c’è solo l’Inter: anche la Juventus è molto interessata. I bianconeri avevano mandato emissari già la settimana scorsa a Cagliari-Roma per seguirlo da vicino.

Si profila dunque un derby d’Italia di mercato tra Inter e Juve per Palestra, ma non finisce qui: anche il Napoli monitora con attenzione la vicenda. Il vero rischio, però, è rappresentato dai club inglesi. Se la richiesta dovesse salire intorno ai 40 milioni, potrebbe ripetersi uno scenario già visto con Leoni, Calafiori e altri giovani talenti italiani: arriva la Premier, mette i soldi sul tavolo e porta via il giocatore dalla Serie A.

Se Dumfries dovesse operarsi nei prossimi giorni e restare fuori un paio di mesi, l’Inter dovrebbe intervenire anche nel breve periodo. Sulla fascia destra la situazione è delicata: Darmian ha diversi problemi fisici, è un lungodegente, a fine stagione andrà in scadenza di contratto e l’addio sembra probabile. È il crepuscolo della sua carriera.

Per questo la sensazione è che all’Inter serva un esterno già pronto, magari già a gennaio”.