Il Napoli continua a seguire Palestra ma ora l’Atalanta chiede almeno 35 milioni per cederlo (Tmw)

C'è anche la concorrenza di Juve, Milan e Inter, sempre che gli orobici siano disposti a cederlo

Il Napoli guarda al mercato per rinforzare la propria fascia destra. Uno degli obiettivo del club partenopeo è Marco Palestra, attualmente in prestito al Cagliari ma di proprietà dell’Atalanta. Ne parla Tmw.

Palestra nel mirino del Napoli, ma la Dea alza il prezzo

Ecco cosa si legge su Tmw

“Il Napoli dovrà affrontare delle spese per la propria fascia destra. Il titolare è il capitano, Giovanni Di Lorenzo, ma Pasquale Mazzocchi ha manifestato l’intenzione di giocare, con il Parma che è interessato già per gennaio. Così il principale obiettivo è Marco Palestra, attualmente al Cagliari ma di proprietà dell’Atalanta.

“Gli uomini di Giovanni Manna sono andati più volte a osservarlo, ottenendo delle ottime relazioni. Così come è stata la prestazione contro la Juventus, dove ha fatto ammattire Kostic, ne ha alzato ulteriormente il valore.”

“Ed è proprio questo lo scoglio principale. Perché il Rennes, due anni fa, aveva offerto più di 15 milioni per acquistarne il cartellino, con netto diniego da parte dell’Atalanta che lo considerava incedibile, così come quest’estate. Juventus, Milan e Inter lo seguono con particolare curiosità, ma la sensazione è che servano almeno 35 milioni (se non 40) per il classe 2005 dell’Atalanta.”

“Sempre che i nerazzurri siano disposti a cederlo. Nella prossima estate ci saranno almeno due cessioni eccellenti, come quelle di Ederson e Lookman, mentre Zappacosta avrà un anno in più e sarà utilizzato spesso sull’altra fascia. Ecco che Palestra, dopo l’annata a Cagliari, può rientrare a Bergamo e prendersi la fascia destra, Raoul Bellanova permettendo.”