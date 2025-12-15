Il Napoli lavora anche in uscita: Mazzocchi e Ambrosino andranno via (Schira)

Il Napoli lavora anche sul mercato in uscita. Nelle ultime settimane si è parlato soprattutto di acquisti, ma il club deve gestire anche esuberi e giovani da mandare a giocare: Pasquale Mazzocchi e Giuseppe Ambrosino, entrambi napoletani, sono finiti nel mirino di diverse squadre italiane.

Ambrosino in prestito

Scrive Nico Schira sul suo sito web:

“Giuseppe Ambrosino appare pronto a lasciare il Napoli per giocare di più. Lavori in corso per trovare all’attaccante classe 2003 l’ideale e più idonea sistemazione in prestito per il prossimo semestre. Sul gioiellino campano c’è l’interesse di vari club nostrani (sia di Serie A sia di Serie B) che hanno già bussato alla porta del Napoli per ottenerlo a titolo temporaneo”.

Giuseppe #Ambrosino is ready to leave #Napoli in January's transfer window to play more. Some Serie A and Serie B clubs have already shown interest in the forward for a 6-months loan. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 15, 2025



Mazzocchi via a gennaio

Inoltre Nico Schira conferma anche le voci circolate nelle ultime settimane sull’addio di Pasquale Mazzocchi:

“Pasquale Mazzocchi potrebbe lasciare il Napoli nella prossima finestra di mercato invernale. Il terzino non è più centrale nei piani del club e piace a un paio di club di Serie A”.

Pasquale #Mazzocchi could leave #Napoli in January's transfer window. Two #SerieA's clubs have asked info for the fullback, who is no longer central in Antonio #Conte's Plans. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 15, 2025

