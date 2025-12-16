Il Manchester United ha avuto una media di 80 infortuni a stagione negli ultimi cinque anni

Il Manchester United si conferma il club di Premier maggiormente flagellato dagli infortuni negli ultimi cinque anni. Un rapporto del gruppo assicurativo Howden mette in luce come i problemi fisici abbiano pesantemente inciso sui risultati e sui costi del club, costringendo la società a una profonda revisione del reparto medico. Lo riporta il Times.

Lo United è flagellato dagli infortuni: i dettagli

Si legge sul Times:

“Secondo un rapporto del gruppo assicurativo Howden, il Manchester United ha registrato il maggior numero di infortuni in tre delle ultime cinque stagioni della Premier League. Anche la scorsa stagione, la migliore degli ultimi cinque anni in termini di infortuni, i Red Devils si sono piazzati al terzo posto per numero di giocatori assenti, dietro a Brighton e Arsenal.”

“Lo United, che nella scorsa stagione ha ottenuto il peggior piazzamento in Premier League della sua storia recente, )15º), è secondo anche per costo degli infortuni — ovvero l’ammontare degli stipendi corrisposti ai giocatori assenti — dietro al Manchester City, con l’Arsenal al terzo posto. “

Il rapporto Howden

Il rapporto Howden afferma:

“Il Manchester United è stato regolarmente tra i primi tre club per numero di infortuni, registrando il maggior numero di infortuni in tre delle ultime cinque stagioni — 2020-21, 2022-23 e 2023-24. Durante questo periodo, la squadra ha subito un totale di 399 infortuni, con una media di quasi 80 a stagione. Il Manchester United ha inoltre registrato il costo più alto per infortuni di qualsiasi altro club negli ultimi cinque anni. I campioni della scorsa stagione, il Liverpool, hanno invece avuto un costo per infortuni nettamente inferiore (12,69 milioni di sterline) rispetto al terzo classificato Manchester City (35,53 milioni di sterline), probabilmente grazie a un tasso minore di infortuni a lungo termine tra i giocatori più pagati del club.”

Il rapporto evidenzia anche preoccupazioni riguardo ai giocatori sotto i 21 anni, più suscettibili agli infortuni.

“I cinque scenari più ‘a rischio’ di infortuni, in cui i giocatori hanno partecipato ad almeno 300 minuti di gioco, coinvolgevano tutti giocatori under 21,” afferma il rapporto. “Gli attaccanti della Premier League sotto i 21 anni subiscono un infortunio ogni 120 minuti di gioco competitivo domestico.”

James Burrows, responsabile sport del gruppo Howden, ha dichiarato: “Il rapporto di quest’anno mette in evidenza le crescenti richieste fisiche per i giocatori d’élite. Abbiamo osservato un’evoluzione sia nel numero di infortuni sia nei costi associati, confermando il dibattito attuale sulla necessità di tutelare maggiormente i calciatori nel gioco.”