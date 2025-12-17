Il Manchester United cerca la spia nello spogliatoio, avrebbe rivelato le tattiche di Amorim contro il Bournemouth

A Bola: qualcuno ha rivelato alla stampa il nuovo assetto tattico della squadra (4-3-3) e ciò ha dato tempo al Bournemouth di prepararsi.

Chi sta spiando Ruben Amorim? Il Manchester United ha aperto un’indagine interna dopo il 4-4 con il Bournemouth di lunedì sera. Le soluzioni tattiche che il tecnico sta studiando in vista della perdita di alcuni giocatori per la Coppa d’Africa, infatti, sarebbero state a conoscenza degli avversari prima della partita. Ne scrive A Bola riportando notizie di Athletic e Daily Mail.

Chi è la spia di Amorim al Manchester United?

A Bola scrive:

Il Manchester United ha pareggiato 4-4 con il Bournemouth lunedì sera, in una serata semplicemente folle all’Old Trafford, dove Ruben Amorim ha messo in mostra alcune nuove idee tattiche rispetto al suo solito modulo 3-4-2-1, che aveva già utilizzato allo Sporting e trasferito ai Red Devils . Secondo Athletic, dato che perderà Mazraoui (Marocco), Diallo (Costa d’Avorio) e Mbeumo (Camerun) per la Coppa d’Africa, l’allenatore portoghese ha iniziato a preparare una trasformazione proponendo il 4-3-3, e nella partita contro il Bournemouth alcune caratteristiche del nuovo modulo erano già evidenti, con Diogo Dalot che spesso si abbassava dalla sua posizione di ala sinistra per formare una difesa a quattro.

Il Daily Mail riporta che il Manchester United ha avviato un’indagine interna per individuare una spia, ovvero la persona che avrebbe fatto trapelare alla stampa informazioni sul nuovo assetto tattico della squadra, temendo che ciò abbia dato il tempo al Bournemouth di prepararsi ed evitare di essere colto di sorpresa. Dal 70esimo minuto in poi, quando Ruben Amorim ha apportato dei cambi, è stata consolidata la difesa a quattro: Diogo Dalot è passato a terzino destro, Luke Shaw ha giocato sul lato sinistro e i centrali erano Lisandro Martínez e Heaven.