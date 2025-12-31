Il “gemello digitale” dei calciatori simula gli sforzi muscolari e previene gli infortuni
L'Equipe: lo ha creato la startup francese PrediTwins. Il modello virtuale riproduce il corpo di un atleta in un computer, simulando un allenamento o una partita. Le previsioni sono affidabili fino all'85%.
Una startup francese, per prevenire gli infortuni nel calcio, ha creato un “gemello digitale” di ogni singolo giocatore, per individuare e riprodurre il modo in cui il suo corpo sopporta gli sforzi.
L’ultima trovata dalla Francia per prevenire gli infortuni
L’Equipe scrive:
La piccola azienda del nord della Francia, PrediTwins, si basa su un approccio biomeccanico. Simulano il comportamento dei tessuti umani (muscoli, tendini, legamenti) secondo le leggi della fisica. Il modello virtuale riproduce il corpo di un atleta in un computer, simulando una sessione di allenamento, o una partita. Concretamente, PrediTwins, che afferma di non avere un concorrente diretto nel suo campo di competenza, crea un gemello digitale completo di un giocatore. Aggrega tutti i dati disponibili dall’intelligenza artificiale per analizzare gli sforzi passati e futuri. Il gemello digitale li riproduce al fine di simulare e conoscere il suo stato di salute.
La società si basa in particolare sulla storia degli infortuni, sui dati dei test fisici, sui biomarcatori, su tutto ciò che ruota attorno al giocatore per essere il più fedele possibile alla realtà. Hanno lavorato con il Lens, il Red Star (Ligue 2) e il Valenciennes (terza divisione francese). Una volta creato il gemello digitale, PrediTwins cerca di renderlo “vivo”. Tramite un software, la società o il club in questione lancia simulazioni giornaliere, sessioni di allenamento e partite, raccogliendo i dati di tracciamento reali per riprodurre le sessioni tramite le simulazioni. Il gemello digitale rivive esattamente i movimenti e gli sforzi del giocatore reale. Le previsioni sono affidabili fino all’85%.