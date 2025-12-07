Home » Approfondimenti » Giustizia, razzismo, cronaca

Il bus della Juve colpito e danneggiato da alcune pietre lanciate dai tifosi del Napoli (Dazn)

Episodio di violenza all'ingresso del Maradona, a poco più di un'ora dall'inizio della gara. A riportarlo è Federica Zille durante il pre-partita.

Gesto violento e a dir poco incivile da parte di alcuni sostenitori del Napoli: prima dell’incontro con la Juventus (stasera al Maradona, ore 20:45: qui le ufficiali), sono state lanciate alcune pietre contro le finestre del bus della Juventus che sarebbe stato danneggiato. Lo ha riferito la giornalista di Dazn Federica Zille. Nessun ferito, però non poca apprensione tra gli juventini all’ingresso dello Stadio Maradona.

 

