I tanto criticati allenamenti duri di Conte adesso stanno dando i loro frutti, il Napoli corre e sta bene

Cesare – Caro Guido grande e meritata vittoria del Napoli all’Olimpico e rimaniamo, con il Milan, in vetta alla classifica. Il Napoli ha fatto una grande partita contro una Roma che però non mi ha impressionato: spuntata e un po’ squilibrata ma pur sempre prima in classifica prima della gara. E invece il Napoli con il 3-4-2-1 ha dimostrato, come nelle due precedenti gare, un grande equilibrio. E per dirla tutta chi di 3-4-2-1 ferisce, come è capitato in passato, di 3-4-2-1 perisce per ricordarlo a Gasperini.

Guido – Il Napoli con il nuovo modulo è tornato a giocare a calcio sfruttando le sue potenzialità offensive cosa che non aveva fatto nell’ultima parte fino a Bologna. Anche se ha due ali offensive, ha però come esterni di centrocampo due terzini e questo bilancia il tutto. Una vera alchimia creata nelle difficoltà dall’allenatore che ha dimostrato ancora una volta di esprimere il meglio proprio nelle avversità. Inoltre il modulo consente di giocare con soli due centrocampisti di ruolo, cosa indispensabile visto che ormai ci sono rimasti, dopo gli infortuni, solo Lobotka e Mc Tominay.

Cesare – La partita, come è sempre contro le squadre di Gasparini, è stato un uomo-contro-uomo con coppie in tutto il campo. E il Napoli con grande vigoria nel primo tempo ha dominato, è passato in vantaggio e poteva anche segnare più di un gol. Poi nel secondo tempo, sempre con grande fisicità ed equilibrio, ha controllato la partita. La Roma ha avuto solo due opportunità, entrambe nel secondo tempo, la prima con un tiro di Pellegrini alto, con tutto lo specchio della porta davanti, e la seconda con Baldanzi con una grande ed unica parata di Milinkovic-Savic. La difesa a tre è stata granitica nonostante che nel secondo tempo Gasperini ha cercato di metterla in difficoltà, togliendo il fisico Fergusson da centravanti e inserendo al suo posto i piccoletti prima Baldanzi e poi Dybala. Beukema ha avuto qualche difficoltà in più e nelle uniche suddette occasioni dei giallorossi a tirare è stato quello che lui marcava che lo ha seminato accentrandosi.

Guido – Per me Beukema ha giocato una buona partita. Ma alla squadra prima in classifica è naturale lasciare un paio di occasioni. O no? La seconda occasione è poi una magia di Dybala. Allora vogliamo criticare anche il marcatore di Dybala?

Cesare – I due di centrocampo hanno fatto una partita sontuosa. Lang e Neres sono ormai ritrovati e pienamente coinvolti nel progetto e Hoijlund sta giocando come gli chiede e piace a Conte.

Guido – Secondo me chi prevedeva 20 gol da Hojlund sognava. Il giocatore fa un grandissimo lavoro sul modello Lukaku. Con meno personalità ma più mobilità. Però non ha il gol nel sangue nell’area piccola. Sempre un metro dietro o un metro avanti nelle occasioni da rete. E con una tecnica ancora un po’ grezza, Resta comunque utilissimo e ha disputato una partita eccellente. Delizioso l’assist a Nères in occasione del gol.

Cesare – Mah penso invece che Hoijlund segna di meno ed è meno incisivo sotto porta anche per il lavoro che gli chiede Conte. Non è facile stare sempre spalle alla porta facendosi randellare ingaggiando duelli fisici continuamente e poi essere brillantissimo e rapace sotto porta. Infatti ha segnato di più all’inizio quando faceva meno il Lukaku. Comunque l’impressione è che il Napoli stia molto meglio anche fisicamente. Evidentemente gli allenamenti dell’allenatore duri e oggetto di tanta polemica adesso stanno dando i frutti sperati e si vede. Il Napoli è stato in grande difficoltà dopo Bologna ma adesso ha dato una grande sterzata a questo inizio di stagione: primo in classifica ed in gioco per la qualificazione in Champions.

Guido – E domenica sera arriva al Maradona la Juventus di Spalletti. Partita non facile per tanti motivi ma che il Napoli, sulla scia di questo filotto di vittorie, deve vincere assolutamente. E poi dare un pacchero a Spalletti sarebbe una grande gioia.

LE SENTENZE

Milinkovic-Savic – Cesare: grande; Guido: fortissimo

Beukema – Cesare: più che sufficiente; Guido: fortissimo

Rrahmani – Cesare: grandissimo; Guido: fortissimo

Buongiorno – Cesare: ottimo; Guido: fortissimo

Di Lorenzo – Cesare: buono; Guido: buono

Lobotka – Cesare: ottimo; Guido: fortissimo

McTominay- Cesare: ottimo; Guido: fortissimo

Olivera – Cesare: buono; Guido: più che sufficiente

Neres – ottimo (top); Guido: fortissimo ( top)

Hojlund – Cesare: buono; Guido: più che sufficiente

Lang – Cesare: buono; Guido: più che sufficiente

Politano – Cesare: buono; Guido: più che sufficiente

Elmas- Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Lucca – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Conte – Cesare: ottimo; Guido: fortissimo