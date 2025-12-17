Hojlund vede Lukaku spuntare in lontananza: per restare titolare, deve evitare errori come a Udine (CorSera)

Conte presto dovrà scegliere chi far giocare titolare tra lui e Romelu. Il danese fin qui ha dimostrato di essere all'altezza per sostituirlo, ma deve segnare.

Il Napoli domani affronterà alle 20 il Milan per la semifinale di Supercoppa italiana. Tra gli azzurri, è partito anche Romelu Lukaku, convocato dopo l’infortunio subito nel ritiro estivo. Starà ora a Rasmus Hojlund convincere Conte a confidare ancora in lui.

Chi giocherà tra Lukaku e Hojlund

Il Corriere della Sera scrive:

Conte aspetta con ansia il rientro del suo totem Lukaku. La domanda è: chi giocherà titolare, quando Big Rom rientrerà in pianta stabile? Hojlund fin qui ha fatto molto bene, 4 gol in A più due in Champions, dimostrando di poter riempire il vuoto lasciato dal belga, di essere

all’altezza dell’incarico per il quale è stato ingaggiato in extremis dal Manchester United. Ma ora deve tenersi il posto. E per farlo, ha una sola possibilità: segnare. Evitando errori choc come quello in Friuli, a due passi dalla porta.

Hojlund ha finora collezionato sei gol in tutte le competizioni. Hojlund potrebbe essere trattenuto dal Napoli anche in vista della prossima stagione, poiché presenta un diritto di riscatto all’interno del suo contratto di prestito.

Tuttomercatoweb scrive:

L’ex Atalanta la scorsa estate è arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto. Sei milioni di euro per averlo a disposizione per una stagione, altri 44 per riscattarlo e far scattare altri quattro anni di contratto (fino a giugno 2030). Ma il riscatto per il Napoli diventerà obbligatorio nel caso in cui i partenopei al termine di questo campionato staccheranno il pass per la qualificazione alla prossima Champions League. Nel contratto che probabilmente scatterà la prossima estate è prevista però anche una clausola risolutoria valida per l’estate 2027. E’ fissata a 85 milioni di euro e sarà valida solo per i club stranieri.