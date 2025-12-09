Hojlund, nelle prime quindici gare al Napoli ha numeri di maggiore spessore rispetto ad Osimhen
Il Cormezz scrive che Hojlund è più centrale nel progetto, all’epoca Victor si faceva strada alle spalle di Mertens e, invece, Rasmus ha conquistato subito il Napoli orfano di Lukaku
Il Napoli ha battuto la Juventus grazie a due gol di Hojlund. Prima di lui Cavani fece una tripletta ai bianconeri e Osimhen una doppietta nel 2023. Il Corriere del Mezzogiorno scrive di Hojlund e lo paragona proprio a Victor
Osimhen e Hojlund, percorsi diversi al Napoli
“Rasmus ce l’ha fatta, ha deciso di fatto la sfida contro la Juventus con due gol da centravanti puro: attacco al primo palo su cross di Neres e ottimo lavoro di posizionamento sul secondo palo per raccogliere la deviazione di testa di McKennie. Una doppietta che ha premiato anche il suo ottimo lavoro spalle alla porta vincendo il duello con Kelly.
Osimhen a Napoli ha fatto un percorso, il talento si è visto sin dal primo spezzone a Parma nel 2020 ma ha attraversato margini di miglioramento decisivi fino a diventare il bomber determinante del terzo scudetto.
Nelle prime quindici gare al Napoli Hojlund vanta numeri di maggiore spessore rispetto ad Osimhen. È più centrale nel progetto, all’epoca Victor si faceva strada alle spalle di Mertens e, invece, Rasmus ha conquistato subito il Napoli orfano di Romelu Lukaku sin dall’amichevole contro l’Olympiacos del 14 agosto. Hojlund ha giocato l’intera gara, Lucca stavolta non è subentrato, Conte dovrà gestire le condizioni di Hojlund almeno fino al rientro di Lukaku previsto per la Supercoppa. Sta lavorando per ritrovare ritmo, recuperare dopo quattro mesi di stop lo stato di forma adatto per tornare in campo”.