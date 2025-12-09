Il Cormezz scrive che Hojlund è più cen­trale nel pro­getto, all’epoca Vic­tor si faceva strada alle spalle di Mer­tens e, invece, Rasmus ha con­qui­stato subito il Napoli orfano di Lukaku

Il Napoli ha battuto la Juventus grazie a due gol di Hojlund. Prima di lui Cavani fece una tripletta ai bianconeri e Osimhen una doppietta nel 2023. Il Corriere del Mezzogiorno scrive di Hojlund e lo paragona proprio a Victor

Osimhen e Hojlund, percorsi diversi al Napoli

“Rasmus ce l’ha fatta, ha deciso di fatto la sfida con­tro la Juven­tus con due gol da cen­tra­vanti puro: attacco al primo palo su cross di Neres e ottimo lavoro di posi­zio­na­mento sul secondo palo per rac­co­gliere la devia­zione di testa di McKen­nie. Una dop­pietta che ha pre­miato anche il suo ottimo lavoro spalle alla porta vin­cendo il duello con Kelly.

Osi­m­hen a Napoli ha fatto un per­corso, il talento si è visto sin dal primo spez­zone a Parma nel 2020 ma ha attra­ver­sato mar­gini di miglio­ra­mento deci­sivi fino a diven­tare il bom­ber deter­mi­nante del terzo scu­detto.

Nelle prime quin­dici gare al Napoli Hoj­lund vanta numeri di mag­giore spes­sore rispetto ad Osi­m­hen. È più cen­trale nel pro­getto, all’epoca Vic­tor si faceva strada alle spalle di Mer­tens e, invece, Rasmus ha con­qui­stato subito il Napoli orfano di Romelu Lukaku sin dall’ami­che­vole con­tro l’Olym­pia­cos del 14 ago­sto. Hoj­lund ha gio­cato l’intera gara, Lucca sta­volta non è suben­trato, Conte dovrà gestire le con­di­zioni di Hoj­lund almeno fino al rien­tro di Lukaku pre­vi­sto per la Super­coppa. Sta lavo­rando per ritro­vare ritmo, recu­pe­rare dopo quat­tro mesi di stop lo stato di forma adatto per tor­nare in campo”.