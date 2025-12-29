Hojlund appena sbarcato da Manchester, non era stato accolto dai favori della piazza. Ricorda Higuain

Hojlund appena sbarcato da Manchester, non era stato accolto dai favori della piazza

Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, ricorda che l’arrivo di Hojlund non era stato accolto in pompa magna dai tifosi del Napoli che però in pochi mesi si sono ricreduti Il danese è rapidamente tornato il calciatore che ha mostrato sprazzi di classe nella sua esperienza all’Atalanta prima di eclissarsi in quella che possiamo definire la fossa delle Marianne del football contemporaneo, ossia il Manchester United.

Scrive il Corsera:

I due gol, entrambi nel primo tempo, portano la firma di un attaccante appena 22enne, arrivato in estate dalla Premier per mettere una toppa all’infortunio di Lukaku. Hojlund è più di un sostituto: è alla seconda doppietta dopo quella alla Juventus. In totale i gol in campionato fin qui sono

sei (tre in Champions). Nella classifica marcatori, gli sono davanti solo Lautaro a 9 e Pulisic che ne ha segnati otto. Appena sbarcato da Manchester non era stato accolto dai favori della piazza, da allora a oggi è un centravanti cresciuto, migliorato, integrato nello schema tattico di Conte. Diverso da Romelu, simile per esplosività ad un altro attaccante che ha fatto le fortune del Napoli, Gonzalo Higuain. Meno tecnica rispetto all’argentino, ma Rasmus ha dalla sua parte l’età.

