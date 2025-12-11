Hamilton chiude con zero podi, Sainz: «Io guardo i miei due, se manco alla Ferrari chiedetelo a loro»

Due podi al volante della Williams, entrambi tutt’altro che rocamboleschi: Carlos Sainz a inizio stagione si trovava lontano e non poco dalle prestazioni del compagno di box Alexander Albon, ma poi ha piazzato due acuti clamorosi riuscendo in due occasioni a portare la FW47 sul terzo gradino del podio in Azerbaijan e in Qatar. Lewis Hamilton con la Ferrari ha chiuso con zero podi. Un risultato deludente per il pilota e per la scuderia di Maranello che rilancia quanto fatto dallo spagnolo nell’arco di questo campionato.

Hamilton chiude con zero podi, Sainz con due

Di fronte alla domanda se avesse tratto soddisfazione dalle enormi difficoltà di Lewis Hamilton nel corso della prima stagione da pilota Ferrari da parte del sette volte iridato Sainz ha risposto così: “Sono soddisfatto per i miei due podi, non perché Hamilton ne ha ottenuti zero o perché è in difficoltà – le parole del pilota Williams riportate dall’agenzia di stampa Ansa e dalla testata spagnola Marca – ho anche ottenuto un podio nella Sprint di Austin. Sono contento di aver ottenuto questi risultati nonostante l’anno scorso ci fossero molti dubbi sulla mia capacità di riuscirci”.

“Se manco alla Ferrari chiedetelo a loro”

“Se manco alla Ferrari? Non credo di poter rispondere a questa domanda – ha aggiunto Sainz – non sono più lì quotidianamente, quindi al lavoro non posso dirti come stanno lavorando e se gli manco o no. A livello più sentimentale, mi piace pensare di aver lasciato una buona impressione sui miei colleghi e sui tifosi. Sono stati quattro anni molto intensi e ho lasciato grandi amici e professionisti lì. Se gli manco dovete chiederlo a loro”.