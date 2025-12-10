Lando Norris: nonostante i 40 milioni di dollari di bonus, guadagna sempre meno di Hamilton in Formula 1

Forbes: Norris ne guadagna 18, con i bonus è arrivato a 58. Si è avvicinato ai paperoni Verstappen (76) e Hamilton. Leclerc è a quota 30. Antonelli 12.5 (Formula1 passion)

Con la vittoria del Mondiale ad Abu Dhabi, Lando Norris non solo entra di diritto nella storia della Formula 1, ma incassa anche un bel bonus economico dalla McLaren. Secondo quanto riportato dalla rivista Forbes, rilanciata da Formula1 Passion, che ogni anno alla fine del campionato stila una classifica degli stipendi dei piloti di F1 e anche delle entrate complessivamente percepite considerando anche eventuali somme extra legate ai risultati, il 26enne inglese entra infatti nella top-3 scalzando dal podio virtuale il ferrarista Charles Leclerc.

Formula 1, Lando Norris guadagna molto solo grazie ai bonus

Norris scala la classifica grazie ai bonus forniti dalla McLaren e correlati a vittorie, pole position, podi e punti raccolti nella stagione 2025. Secondo le stime della celebre rivista statunitense, Lando godrebbe infatti di un salario di “soli” 18 milioni di dollari a stagione. Con gli introiti percepiti complessivamente schizzano però a 57.5 milioni per effetto dei 39 milioni e mezzo di dollari di extra centrati in centrati in stagione. Sorte simile è quella del compagno Oscar Piastri. Quarto nella classifica di Forbes, con 37.5 milioni complessivi frutto dei 10 milioni di stipendio sommati ai 27.5 di bonus.

Testa a testa in Formula1 Verstappen-Hamilton, poi Norris

Non ci sono invece grandissime novità in cima alla classifica: il più pagato di tutti quanto a salario puro è Lewis Hamilton, che lo scorso anno ha messo la freccia a sinistra e superato Max Verstappen forte dei suoi 70 milioni di euro all’anno garantiti dalla Ferrari. La stagione negativa al volante della Rossa ha però permesso a Super Max di sorpassare di nuovo l’inglese e tenersi la sua prima posizione in classifica: il guadagno di Verstappen stimato da Forbes è di infatti 65 milioni a stagione, ma gli 11 milioni percepiti grazie agli extra legati ai risultati in pista, gli permettono di toccare quota 76 milioni di dollari. Hamilton, invece, si “accontenta” del secondo posto, con 70.5 milioni e quindi con soli 500.000 dollari di bonus (probabilmente legati alla vittoria dell’ormai famigerata Sprint Race in Cina?).

Charles Leclerc perde terreno

Perde terreno invece Charles Leclerc: per Forbes il monegasco della Ferrari non avrebbe percepito alcun bonus legato ai risultati, “fermandosi” quindi ai 30 milioni di stipendio base, che comunque gli assicurano un onorevole quinto posto. (…) Kimi Antonelli entra al decimo posto con un salario di cinque milioni e 7.5 di bonus. Al nono posto c’è invece Carlos Sainz, che raccoglie complessivamente 13 milioni di dollari, 10 di paga base più 3 bonus.

Max Verstappen 65 milioni stipendio + 11 milioni bonus = 76 milioni totale; Lewis Hamilton 70 + 0.5 = 70.5; Lando Norris 18+ 39.5 = 57.5; Oscar Piastri 10+ 27.5 = 37.5; Charles Leclerc 30 + 0 = 30; Fernando Alonso 24 + 2.5 = 26.5; George Russell 15 + 11 = 26; Lance Stroll 12 + 1.5 = 13.5; Carlos Sainz 10 + 3 = 13 Kimi Antonelli 5+ 7.5 = 12.5